El coro de Los Niños no estará en el Concurso de Agrupaciones de Cádiz 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2026 contará con una sensible baja. Uno de los grupos más veteranos, el coro de Los Niños, no estará en las tablas del Teatro Falla, según han comunicado sus autores: Nandi Migueles y su hija Inés. Queda por saber si el grupo participará en el Carnaval de la calle con una antología, como ya ha hecho en otras ocasiones.

"Lamentablemente nos hubiera gustado que la noticia que os vamos a dar fuese otra, pero en la vida hay que ser coherente con lo que se dice y luego se hace. Nos vemos en la necesidad de tomar un pequeño descanso por un año y no sacar el coro para este próximo concurso de 2026", comienzan expresando los Migueles en el comunicado.

"No queremos presentar a nuestros seguidores y al carnaval de Cádiz un coro de una manera forzada y sin garantías. Las circunstancias han querido que los astros no se alinearan esta vez y la trayectoria de nuestro Coro de los Niños no merece mostrar una cara débil para nuestros futuros proyectos. Por ello y tomando este tiempo como una época de relax y dedicación hacia nosotros mismos, vamos a parar un año para volver sin duda con más ganas y fuerza si se puede", explican para argumentar la ausencia de tan laureado conjunto.

Sí tienen claro Nandi e Inés que "nuestro coro de los niños regresará por la puerta grande para 2027 como se merece la historia de nuestro grupo. Muchas gracias a todos y gracias por vuestra comprensión por anticipado".

Este coro participó en el último COAC de 2025 como 'La desafinada', quedándose en las semifinales. Además de los Migueles, el grupo contó con la autoría de Riki Rivera y Sergio Guillén 'El Tomate'. En 2024 tampoco pudo estar en la final con 'Asesinato en el Cádiz Express', año en el que celebró su 40 aniversario. También se quedó fuera en 2023 con 'Aquí no se rinde nadie'. En 2022, Carnaval de la pandemia, no participó en el Concurso. Su última final fue en 2020 con 'Creaciones S.A.', logrando el tercer premio.

El coro de Los Niños comenzó su andadura en 1984 con 'La vida es sueño'. Desde entonces, y siempre con Nandi Migueles como denominador común en el liderazgo del conjunto, ha conseguiodo el primer premio hasta en cinco ocasiones con 'Tutilimundi', 'La máquina', 'Big band', 'Comediantes' y 'Allegro molto vivace'. Asimismi, también fue finalista con coros destacados como 'Camelot', 'La noche', 'Inocente, inocente', 'Qué latazo', 'Oriente y occidente', 'Los africanos', 'Las reinas del Pópulo' o 'Coroterapia', entre otros.