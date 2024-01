El coro de Los Niños no fue un sueño

De tanto soñar, Nandi Migueles despertó en 2024 después de haber completado 34 coros. 40 años después de su primera obra, 'La vida es sueño' (1984), nacida en la peña Atlántida (esquina de Torre con Encarnación) con un grupo de peñistas que nunca habían salido en el Carnaval. Esta efeméride se respiraba este sábado en el Club de Tenis, donde se preparaba 'Asesinato en el Cádiz Express' antes de marchar hacia el Falla por la calle Benito Pérez Galdós. "No teníamos ninguno idea de Carnaval. Yo hacía folk con el grupo 'Ícaro' y actuaba en mitines del Partido Comunista", cuenta sobre los inicios con el citado coro del 84.

De ese debut queda en el coro, además de Nandi, un histórico de la bandurria en el Carnaval, Quico Moreno, un ejemplo de fidelidad. "He salido en todos los coros de Nandi. Y ni siquiera cuando ha descansado he salido con otros autores, a pesar de las ofertas. Aunque tengo que decir que me quedó la espinita de salir con Julio Pardo", explicaba después de afinar en camerinos. Aseguraba que aprendió a tocar la bandurria para poder salir en Carnaval. "Pues por cantar nunca me hubieran dejado", decía riendo. Moreno aseguraba tener "la misma ilusión que el primer año". En el recuerdo, muchos compañeros y compañeras que ya no están, pues se trata de un coro golpeado por la fatalidad en excesivas ocasiones.

Para 1985 con 'Los aristogatos' se unió Eusebio Torres 'Peyo', que sigue a día de hoy a pesar de haber sufrido en agosto de 2022 una delicada operación de corazón que le impidió salir en 2023. "Creía que no iba a contarlo, pero aquí estoy. Muy contento porque llevamos un corazo", aseguraba quien estuvo con Nandi siempre que sacó coro. Y que se queda con "lo bien que lo pasamos en 'Trinidad' en 1997, con el incontestable triunfo de 'Allegro Molto Vivace' en 2011 y, sobre todo, con el pelotazo de 'Tutilimundi' en 1992 y el cariño de la gente en la calle". Habla de ese coro por el que Los Niños se hicieron mayores de edad.

En 1986 con 'Teatro Circo Gaditano' ya entraron esos jóvenes que fueron los culpables del sobrenombre de Coro de los Niños. "La mayoría era más joven que yo. Y eso que yo tenía 21 o 22 años. Aquí entró José Gamaza como letrista y Mario, que sigue de componente", evoca Nandi. En 1987 se sumó a la autoría Pepe Marchena y 'Puerta del Mar' fue el primer coro en la final de esta institución carnavalesca. "Aquí se unió Sepu, y yo y Paco Gómez en 'Camelot' al año siguiente", apunta Ricardo Darriba, otro de los imprescindibles del coro.

Migueles siempre ha dicho que le gusta más la música que el Carnaval, y que la fiesta grande de Cádiz y su coro le sirve para vehiculizar sus inquietudes musicales. "La verdad es que no me explico cómo he llegado hasta aquí 40 años después. Será que me gusta la música y, eso sí, me divierto en los ensayos", aclara. Ricardo Darriba corrobora que "cuando se escucha el coro parece que hemos ensayado mucho y no es así. Lo pasamos tan bien que aprovechamos media hora o 45 minutos de cada noche". "Pero este año viene el coro más seguro, eh", advertía Nandi

El secreto para seguir no tiene mucha ciencia: "Me engolfan un año tras otro, me pican. Ahora es Inés, mi hija, con la que comparto la autoría del coro, la que tira de mí. Como somos padre e hija no nos peleamos. Ella ha hecho alguna letra y aporta muchas ideas", exponía.

En el Club de Tenis había gente para formar tres coros. Además de los familiares, en los momentos de preparación aparecieron, como cada año, muchos ex componentes del coro. "Tenemos un grupo de guasap llamado Antiguos Alumnos del Coro. Siempre vienen a saludar", señala Darriba. Paco Medina, Alberto Granados, Andrés Sibón, Manolo Fernández, Ana María, Nico, Juan Domínguez, Francisco (ahora en el coro de Luis Rivero) o Escalante han estado este sábado por el Club de Tenis. "El lazo siempre lo tenemos, la verdad. La gente no se suele ir mal del coro y no recuerdo haber echado a nadie", afirmaba Nandi. "Pero sí se ha alegrado alguna de vez de que alguien se haya ido por su cuenta", decía Rica Darriba entre risas.

La fidelidad es una virtud en desuso en el Carnaval y este coro la mantiene. De otra manera hubiera sido imposible permanecer 40 años.