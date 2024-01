La chirigota 'Cádiz, me cago en tus muertos' se sobrepone a duros golpes de última hora

La chirigota 'Carnaval, me cago en tus muertos', el año pasado 'Cádiz, que bonita eres con tu puta madre (los bipolares)', se ha sobrepuesto a duros golpes acaecidos en los últimos días. "Los padres de uno de nuestros autores, Miguel Ángel Ríos, han fallecido en cinco días de manera repentina", explicaba Víctor Jurado Escandón 'Vitote', uno de los creadores de esta agrupación. Además, "al que toca el bombo se la muerto un sobrino en accidente de tráfico".

A pesar de todo, y con la pena por la situación del compañero, han llegado al Falla con un tipo de barrenderos "a los que contratan nada más que para esa semana de Carnaval y tienen que parar el paro y se comen todo el marrón de la limpieza".

Sobre una posible presión por el éxito de la chirigota de 2023, Jurado bromeaba diciendo que "yo no he visto el éxito por ninguna parte, solo cantamos en dos benéficos". "Eso sí, la gente valoró el desenfado", apostilló. Y cómo vienen este año. "Peor, en el sentido de que estamos más locos", expuso.

Año de cargas gaditanas. ¿Habéis abierto una vía? "No lo sé. Bueno, hay que saber dar cargas. Se pueden decir con arte, cargas que escarden", concluyó.

Otro contratiempo ha sido suplir al caja, que salió de la chirigota hace escasos días. Ha entrado a la carrera Álex Cortés, estos últimos años con la comparsa de Jona. "Yo no tenía ganas de salir y así se lo dije a Jona. Y mira por dónde que me llamaron esta gente el día de Reyes para cantar hoy, día 15. Una locura. Esto solo lo hago yo porque son mis amigos, eh. Me dijeron que tenía siete ensayos para aprenderlo todo y al final han sido seis", destacó.