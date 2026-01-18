Carolina Mateo ('Las muñecas'): "Estas barbys quieren llamar la atención para decir cosas y hacer pensar"

Carolina Mateo, coautora junto a Aroa Gómez, Rober Gómez y José Juan Pastrana de 'Las muñecas' salía de este primer pase de preliminar más que satisfecha tras lanzar el mensaje de una femibarby que ha caído de pie ante el público del Falla. Mensajes más que necesarios y urgentes en este teatro, que afortunadamente van abriendo las mentes, con repertorios cada vez más demandados.

Un escaparate perfecto, el de estas visuales barbys y ken, porque reclaman toda la atención para contar y cantar que no son solo muñecas, que vienen a provocar y a quitarse el corsé. "Venimos a decir cosas para hacer pensar, como el tema de los niños y juguetes, sobre la libertad tan necesaria desde pequeños, el tópico de que las mujeres siempre tenemos que ir perfectas, impecables, que no tengamos fallitos, el amor propio, que si no me quieres, ya me quiero yo...", comenta la autora. En este afán de decir cosas se antoja fundamental la referencia para las niñas carnavaleras, y también para los niños, al enfundarse en un tipo muy atractivo para ellas, "pues nos ven y se vuelven locas y es genial porque tienen que ser muy conscientes de estos mensajes desde pequeñas".

En cuanto a la incorporación a la autoría de esta agrupación señala que fue por sugerencia de Rober, que es su pareja, "pues no paraba de decirme que siempre estaba aportando, elaborando, que le hago ver cosas de las que no es consciente, por lo que veía injusto que no constáramos como autoras Aora en la mújsica, y yo". Y no puede estar más contenta con el resultado, "rodamos muy bien juntos, y me enorgullece mucho que todo haya sido asi", explica tras firmar un excelente pase en repertorio y puesta en escena, con movimientos también muy articulados y ensayados, "y que nos ha costado, eh?". El reto ahora es seguir diciendo cosas, "pues tenemos muchas que aportar", para colocarse en el siguiente escaparate del juego.