'Carnavaleras', una exposición de 50 imágenes de Kiki que documenta la participación de la mujer en la fiesta

50 fotografías que documentan 40 años de participación de la mujer en el Carnaval de Cádiz. Ese es el objetivo es la exposición 'Carnavaleras' que este miércoles se ha inaugurado en la Fundación Municipal de la Mujer, un recorrido documentado gracias a las imágenes de Joaquín Hernández 'Kiki' a lo largo de estas décadas y que muestran el avance de la participación femenina en la fiesta.

"Es un reconocimiento a todas las que hacen Carnaval y lo siguen haciendo", ha dicho el fotógrafo en la presentación. Y no solamente a las que están sobre las tablas del COAC, que también, sino a las que hacen Carnaval de alguna u otra manera como costureras, maquilladores o periodistas. Así se puede ver a Sara Romero, Pepi Mayo, Angie Llorente de la Cadena Ser o a las pregoneras junto a carnavaleras como las Antifaces de Oro Adela del Moral y Mercedes Lama o inlcuso charangas familiares. Y es que en la muestra se puede ver desde la paulatina incorporación en 1981 con los coros mixtos de ‘La Gran Locura’ y ‘Mariscadores Gaditanos’ de Adela del Moral, hasta los primeros premios de las mujeres que han participado en el concurso del Falla, la comparsa 'We Can Do', pasando por la primera agrupación de mujeres que participó en el certamen , que fue ‘Las Favoritas del Sultán’ de Barbate como ha recordado Kiki.

En el acto de inauguración, el autor ha estado acompañado de la concejala de Igualdad, Virginia Martín, y representantes de la Corporación municipal, de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Cádiz. Virginia Martín, ha agradecido a Kiki que “nos presente estas 50 imágenes que dan una idea de lo que han hecho las mujeres abriéndose camino en los diferentes momentos del Carnaval, derribando barreras, en una ciudad que es la cuna de la libertad”.

Con la exposición ‘Carnavaleras’, que también se enmarcará en la programación del 8M, se recuerda la historia del Carnaval de Cádiz y se reconoce la aportación de las mujeres a esta festividad tan identitaria de la ciudad.

La corista Laura Rivero, que también forma parte de la muestra, viendo algunas imágenes de 'Carnavaleras'. / Lourdes de Vicente

Contra los insultos y agresiones a las mujeres carnavaleras: "Nadie tiene que tener miedo"

La concejala de Igualdad ha mostrado en el acto su condena contra las conductas denunciadas por varias carnavaleras de la calle. "Los delitos de odio no tienen cabida, ni cualquiera que coarte la libertad de expresión. Nadie tiene que tener miedo en Carnaval, no tiene cabida", ha manifestado a preguntas de los periodistas.

Virginia Martín ha recordado que el Ayuntamiento mandó un comunicado en contra y que se ha puesto en contacto con algunas de estas agrupaciones y mujeres, recordando además la campaña por un Carnaval libre de violencias machistas y la unidad Alerta 24 horas para cualquier denuncia al que pueden acudir las mujeres. "Ponemos a diposición todos nuestros recursos para disfrutar del carnaval con seguridad y respeto".