El Ayuntamiento de Cádiz exige “respeto” ante los ataques recibidos por varias agrupaciones de mujer estos carnavales

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha condenado los ataques sufridos por varias agrupaciones y romanceros de mujeres durante la celebración del Carnaval de Cádiz en las calles. “Quiero volver a exigir respeto para las agrupaciones y romanceros, especialmente para las de mujeres, para que puedan cantar con libertad en las calles durante la celebración del Carnaval, porque precisamente es eso lo que ha caracterizado y ha dado identidad a nuestra fiesta a lo largo de su historia, y rechazamos cualquier situación que pueda atentar contra este derecho”, ha apuntado.

La edil ha vuelto a recordar que “Cádiz está encantada de acoger a la gente que viene a disfrutar de nuestro Carnaval, pero con respeto y en convivencia con nuestros vecinos y vecinas. Ese es el público y el visitante que queremos en nuestra ciudad en estos días, el que no venga en esta actitud, no”.

Gandullo ha instado a las agrupaciones que sufran cualquier tipo de incidente a denunciar los hechos a los cuerpos de seguridad que están presentes en las calles, o a través de los teléfonos 091 y 092. En este sentido, la edil ha recordado que el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, ha reforzado este año las medidas para un ‘Carnaval de Cádiz libre de violencia machista’. Durante toda la semana, estarán en funcionamiento un punto de información, dos Puntos Violeta, y se han distribuido pulseras centinelas para reforzar la seguridad y prevención frente a la sumisión química, entre otras acciones.

Una denuncia a la que se suma el El PSOE de Cádiz, que ha mostrado este luens su más firme apoyo y solidaridad con las agrupaciones y romanceros compuestos por mujeres que, durante los últimos días, han sido objeto de ataques machistas en las calles de la ciudad. La formación socialista considera "inadmisible" que el incivismo intente empañar la esencia de una fiesta basada en la libertad.

"Es intolerable que, en pleno 2026, el machismo todavía pretenda silenciar la voz de las mujeres en nuestro Carnaval", han señalado desde el PSOE local.

Para los socialistas, las agrupaciones femeninas son una pieza fundamental de la esencia viva de esta fiesta, y cualquier ataque contra ellas representa un ataque directo a la identidad gaditana.

Desde el PSOE de Cádiz se ha recordado que la ciudad siempre ha sido un referente de respeto, convivencia y vanguardia, valores que no deben verse comprometidos por actitudes violentas. "Cádiz es y será siempre una ciudad que acoge con los brazos abiertos a quien viene a disfrutar, pero que no tolera, bajo ningún concepto, a quien viene a romper nuestra convivencia", han subrayado.