Mujeres amenazadas en el Carnaval de Cádiz: "Ni un paso atrás, fuera agresores de nuestra fiesta"

La polarización, el machismo, el fascismo sigue campando a sus anchas por el mundo y ha venido a topar, como siempre, con las mujeres, y con las mujeres carnavaleras. Mujeres que han dicho "hasta aquí". Han decidido denunciarlo en sus redes sociales y visibilizar la cruda realidad a la que siguen expuestas en pleno siglo XXI, y en la cuna de la libertad, el Carnaval de Cádiz: ¡Ni un paso atrás! y que nadie mire para otro lado.

Y así lo afirma, rotunda, Marta Ortiz, una de las autoras perjudicadas por estas despreciables actitudes que también han sufrido las romanceras Inés Sánchez y Narareth Fob. El mensaje es claro, "ni un paso atrás, los agresores fuera de nuestra fiesta", dice alto y claro la autora de 'La camorra'. Cuenta que estaban cantando "y un violento nos increpó porque quería entrar en su casa, y empezó a gritarnos". No se callaron, le recriminaron su actitud, ante lo que este señor "me sacó el pecho palomo diciéndome que le daba igual que yo sea mujer, y le pegó un cabezazo a un compañero que se metió a protegerme", narra.

Una situación intolerable que no ha dudado en afear, como también lo han hecho sus compañeras. En el caso de Nazareth Fob explica que fue atacada por un grupo de hombres tras actuar con su romancero 'Un romancero de pelo' en la calle Sagasta por atacar supuestamente "sus valores y religión", cuando el Carnaval callejero se trata de pararte con quien te guste y te haga disfrutar, y largarte cuando no es así. Sin más. En su caso salió un trabajador del Bar La Primavera a intentar mediar, mientras tuvo que aguantar la papeleta junto a su madre, en lo que resultó una situación bastante desagradable y fuera de lugar.

Un panorama desolador, ante el que se siente expuesta, no quiere llamar la atención, y aunque sabe que "hay que contarlo, si te digo la verdad, solo quiero disfrutar la semana de Carnaval", confiesa.

La romancera y actriz Inés Sánchez, que ha salido a la calle con su romancero 'Un mal diu lo tiene cualquiera', se confiesa saturada con el tema, y no ha querido salir a hacer declaraciones tras exponer su caso en redes sociales. "Llevamos solo dos días de Carnaval y ya somos varias las mujeres a las que nos han increpado señores impresentables por la calle. En mi caso ha sido un tipejo medio conocido de Cádiz. Ni un paso atrás. Es hora de que la vergüenza cambie de bando", ha lanzado en X. Se da la circunstancia de que está embarazada, lo que agrava el tema.

Esta tendencia no es nueva desgraciadamente en las calles de Cádiz en su fiesta grande, y aunque no sabrían asegurar si los ataques son más frecuentes, sí reconocen que el ambiente está bastante "enrarecido", algo más, quizás. Sorprende también la falta de empatía y una defensa más férrea alrededor de estas actitudes, pues automáticamente los agresores deberían sentir la barrera de la libertad que debería blindar la ciudadanía. En este apartado, Marta Ortiz sí se ha sentido arropada ante estas bochornosos episodios, "la gente suele reaccionar bastante bien".