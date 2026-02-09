Carmen Rivero ('ADN'): "La ciudad tiene muchas fiestas en todo el año y es imposible abarcar lo que el Carnaval necesita sin una Concejalía propia"

El coro 'ADN', además de contar con Luis Rivero como autor y Laura Rivero como directora tiene además a otra hermana, Carmen Rivero, como componente de esta agrupación que lleva años entre las punteras de su modalidad y que apuesta también fuerte en este Concurso con una propuesta basada en la identidad del gaditano, en la esencia de su ciudadanía.

Rivero se muestra contenta, siempre con una sonrisa en la cara, del pase ofrecido por el coro "que ha disfrutado mucho en escena y creo que es lo importante porque es la forma también de hacer disfrutar al público", argumenta. Un grupo que destaca en la afinación y la capacidad vocal gracias al trabajo de Luis Rivero, defiende su hermana, que "sabe sacar lo mejor de un grupo que tiene gran materia prima".

En cuanto al pase de 'ADN' en estas semifinales, Carmen Rivero explica cómo "Andalucía se identifica por su solidaridad, siempre estamos para todo y cuando a nosotros nos hace falta ayuda no somos igual de correspondidos", "para muestra un botón" tal y como se ha visto en los cercanos desastres naturales que azotaron a otras comunidades como las danas o los incendios forestales hace unos meses y, sin embargo, no se da esa misma respuesta cuando lo sufrimos en carne propia los andaluces, con la más que reciente sucesión de borrascas que aún tiene a la comunidad en alerta.

Y la segunda letra de tango de este coro, dedicada a la necesidad de una Concejalía específica para Carnaval. Carmen Rivero comenta que "es totalmente absurdo" que no exista como tal. "Vas a las Fallas y tiene su propia Concejalía, como otras fiestas populares con peso y que Cádiz no tenga una Concejalía de Carnaval, es que no tiene ningún sentido. Tenemos demasiadas fiestas durante todo el año y es imposible abarcar y querer mejorar todo lo que le hace falta al Carnaval".

Esta Concejalía de Carnaval tendría para Rivero que basarse "sobre todo en el compromiso. Y probar. Nos podemos equivocar, pero para equivocarnos hay que probar. Quedarte atrás y ser cobarde no vale de nada. Es que entonces nunca vamos a mejorar. Probamos, si sale mal se prueba otra cosa y si no, otra cosa, hasta que lleguemos". Aunque reconoce la dificultad de poner a todo el mundo de acuerdo, tiene claro que "se necesita un cambio, y grande".

Una vez ofrecido el repertorio, este coro que pide la resurrección de una identidad que está en el ADN del gaditano reconoce que "siempre venimos a competir y a luchar por lo máximo" por lo que esperan estar este viernes luchando por los premios en la Gran Final, si "después no llega, bueno, nada, con deportividad, pero yo me quiero ver en la Final", admite Rivero.