Ni la ‘o’ con un canuto (bueno, depende de qué canuto). Nada les sale bien porque son unos torpes indocumentados, no dan para más. Me van contando sobre cositas que ocurren y ni los carnavaleros ni los organizadores dan una a derechas. Sin previsión para reponer una barra, número 4 según parece, ni solventar un problema de regiduría. Ni interpretar un reglamento, que al parecer está parcheado. Ni siquiera las peñas de La Viña son capaces de encontrar erizos y han tenido que repartir gambas (yo hubiera repartido hostias, y no consagradas precisamente). Ahora, a Brunito y los suyos les sale una denuncia por irregularidades en la adjudicación de la carpa. El Ayuntamiento y la concejala, que se pone el abrigo rosa hasta en la playa, se han contagiado de los comparsistas para hacer las cosas de aquella manera. Qué mamarracho todo. Igualito que las cofradías, no hay color. Estos días he estado presenciando algún traslado de imágenes. Qué sobriedad, que elegancia, qué rigor, qué silencio. Nadie con pantalones con fondillo ni sudaderas con capucha. Nadie con tenis. Por supuesto, nadie presenciando los cortejos con un cubata en la mano. De regreso a casa tuve que pasar por los alrededores del Falla. Qué horror. Venía otro cortejo, haciendo ruido, con tipejos vestidos y con los coloretes disimulando las rojeces que les provoca el alcohol en la cara. Dos Cádiz muy distintos. El primero, el que a mí me va, estará pronto en las calles. Pero quedan semanas de calvario antes de la resurrección de la ciudad.