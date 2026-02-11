El Canijo y la emotiva letra a su hija Carmen, pendiente de la salud de su padre: "Es muy pesada, tanto como era yo con ella cuando chica"

Ha sido uno de los momentos más emotivos de este Concurso 2026. Antonio Pedro Serrano 'El Canijo' ha salido a escena a cantar un pasodoble de su comparsa, que firma junto a Nene Cheza, 'Los pájaros carpinteros'. Una letra a la salud, que en su caso debe vigilar después del ictus que sufrió en 2020, y dedicada a su hija Carmen, auxiliar de enfermería de profesión y siempre pendiente de su padre. El pasodoble ha provocado un larguísimo aplauso de un público que, de paso, agradecía así al coplero sevillano su contribución al Carnaval.

Al acabar la actuación, El Canijo explicaba que "a mi otra hija, Marta, le hice uno en 'Chernobil, el musical', y Carmen lleva cinco años dándome la bronca de que a ella no se lo había hecho. Y a traición le he hecho la copla". Sobre su hija el autor destacaba que "parece que tiene un sexto sentido y sabe cuándo estoy un poco mareado. Y cuando subo al Instagram una foto tomándome una copita, me echa la bronca. Es muy pesada, tan pesada como era yo con ella cuando chica. Y esas broncas yo ahora las tengo que aceptar".

El hecho de cantarlo "ha sido una encerrona". "Hice este pasodoble como uno más de los 20 que he hecho. De esos se eligen 12 y luego ya los ocho que se montan. Los publicaré al acabar el Carnaval. Y esta letra en cuestión le gustó al grupo y le dije que era algo personal, para meterlo en el CD, dedicado a mi hija Carmen. Pero han querido cantarlo y me han sacado a hacerlo con ellos", relataba todavía emocionado.

Este año está fuera de la modalidad de chirigotas y sobre el Concurso decía que "hay una riqueza de diferentes estilos, nuevos y antiguos, que a mí me parecen pocos puestos en la semifinal para tantas chirigotas buenas. Sinceramente, me sabe mal que haya comparsas y chirigotas que se merecen otro pase más y no los den. Necesito más, quiero escuchar más coplas de quienes se han quedado en cuartos, porque seguro que son buenas. Como yo los tenía el año pasado y me los comí. El cupo se queda corto para exhibir tanto arte y contenido".