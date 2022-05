Los cambios de la comparsa de David 'Carapapa' para esquivar la descalificación

La amenaza de sanción con no poder concursar en años venideros llevó a David 'Carapapa' y los suyos a replantearse su decisión inicial de presentar en el COAC 2022 una obra idéntica a la estrenada el pasado febrero. El reglamento recoge esta situación, que el repertorio y el disfraz no sean inéditos, como falta grave motivo de descalificación del concurso, aunque aplicar la sanción no corresponde al jurado, como este ha dicho por activa y por pasiva.

Y para evitar la citada sanción, la comparsa presentó esta noche de viernes en el Falla ligeras variaciones que estima que son suficientes para sortear al reglamento. De esta manera, 'Los indomables' cantó una presentación con un cambio en parte de la letra, asegurando al principio de la misma que venían "con más vergüenza que el reglamento". Asimismo, pasodobles y cuplés contaban con variaciones en letra y música respecto a los estrenados en febrero. Igualmente el estribillo que cantó el grupo es nuevo, aunque comenzando, de broma, con el de febrero, para reconocer que "ma equivocao" y acabar diciendo que si esta noche "somos descalificaos, que nos quiten lo vivío, lo bebío y lo cantao".

Otro cambio fue la última cuarteta del popurrí, considerando así la pieza entera inédita. Y el tipo fue tuneado para la ocasión. Los comparsistas cantaron en chanclas con el objetivo de presentar un disfraz distinto al original. Escenificaron una barbacoa en medio del escenario y se desprendieron de algunas partes del tipo debido al calor de mayo.

La comparsa había enviado al jurado del COAC una nota advirtiendo de los cambios para facilitar su labor a la hora de analizar si verdaderamente 'Los indomables' cumplían con los requisitos para seguir concursando.