David 'Carapapa': “Vamos a estrenar lo indispensable para no infringir el reglamento”

La comparsa de David ‘Carapapa’, ‘Los indomables’, llega esta noche al Falla envuelta en un halo de misterio y morbo. ¿Presentará la misma obra que estrenó en febrero arriesgándose a ser descalificada o habrá cambios para poder concursar como el resto? El autor resuelve las incógnitas.

–La primera pregunta es obligada. ¿Hay estrenos esta noche o presentará la misma comparsa que en febrero?

–Vamos a concursar con ‘Los indomables’ estrenando lo indispensable para no infringir el reglamento. Este año con más detenimiento lo he leído, aunque nada más que hace falta echarle un vistazo por encima para ver que está lleno de contradicciones. Y bueno, una vez que ya se planteó sobre todo lo de la sanción, con eso de los cinco años, que cuando nos inscribimos te prometo que no lo sabía, ahí sí me preocupé y me dije que a ver si nos va a salir la gracia demasiado cara. Nos hemos asesorado y creemos que con lo que vamos a hacer esquivaríamos las sanciones, que creo que es hasta relativamente sencillo.

–Se entiende que el grupo también ha influido en la decisión, preocupado por una sanción para años venideros.

–Claro, el grupo y yo también. Estábamos dispuestos a asumir la descalificación pero la amenaza de sanción por varios años nos ha hecho darle una vuelta.

–¿Ha tenido que cambiar mucho el repertorio respecto a febrero?

–No, muy poco. Prácticamente como hacen algunas agrupaciones durante el concurso. He refrescado letras, porque hay cosas del repertorio de ‘Los indomables’ que no pega decirlas ahora.

–Su relación con el concurso y las bases nunca ha sido muy cordial.

–Cierto. El Patronato estaba pidiendo un cambio de aires pero ahora reconozco que ya el primer año que falta el Patronato lo estoy echando de menos. Quieran o no, el Patronato era un filtro de la gente del Carnaval con respecto al Ayuntamiento. Ahora ya ese filtro no lo tenemos y veo un poco desorientada a la concejala, cuando todo es más fácil. Está claro con quién hay que hablar, a quién hay que llamar para mejorar el reglamento y el COAC, que creo que va para atrás.

–¿Con quiénes?

–Pues con los grupos, los autores, los intérpretes, los medios de comunicación que llevan años tragándose el Concurso y, evidentemente, con los aficionados. Que no se me olviden los presidentes del jurado anteriores, que todos los años denuncian las lagunas del reglamento y nada cambia. La misma presidenta del jurado de este año dice que parece que el reglamento lo ha escrito uno que odia el Carnaval. Es el momento de hacer una reforma.

–¿Entiende que digan algunos aficionados que por qué va al Concurso si no le gustan las bases?

–A mí me encanta el Concurso, me gusta competir, me encanta el Carnaval. Pero una vez dentro hay cosas con las que uno no puede comulgar. El Patronato cometió errores importantes, sobre todo en los contratos de las retransmisiones televisivas, que infringen la Ley de Propiedad Intelectual. No me entra en la cabeza que durante tantos años no haya pasado eso el menor filtro jurídico. Me encanta el Concurso, pero el reglamento es un desastre.

–Ha sido siempre muy crítico con el Concurso, gobernando Teófila Martínez y ahora con ‘Kichi’. ¿Tanto cuesta diseñar un reglamento estable?

–No sé porqué no se hace. Con Patronato o sin Patronato sigue teniendo lagunas. Y lo que más me choca es que hemos tenido dos años para haberle dado un lavado de cara, para que no entre en las contradicciones en las que incurre. ¿En dos años y pico no ha habido nadie que haya podido echar un vistazo a los mayores errores?

–A su juicio, ¿cuáles son las más importantes lagunas del reglamento?

–Eso de ceder los derechos de imagen no se puede hacer. Al menos nadie en nombre de esas personas. Tendría que firmar cada componente aprobando que cede sus derechos de imagen, pero esos no son los derechos con los que comercia el Ayuntamiento. Y también en cuanto a lo inédito y original. El reglamento dice que el repertorio en semifinales debe ser inédito. Como no especifica que es solamente de letra, en las bases pone que si tú no cambias la música de clasificatoria a semifinales puedes ser descalificado por la misma razón que pueden serlo ‘Los indomables’. Siempre se cuenta con la buena voluntad del presidente del jurado y el secretario, que aún sabiendo que está mal redactado lo interpretan para no crear polémica. Pero… ¿entendería un juez que se descalifica a una agrupación porque no es inédito su repertorio en clasificatoria y no se descalifique al resto de agrupaciones por la misma razón en otras fases? Ya te digo que no.

–¿Se considera un indomable o es simplemente la idea que tocaba este año?

–Un poco sí. Además era un nombre que tenía hace tiempo y este año pegaba. Indomable, pero noble.

–¿Qué espera de este concurso tan atípico?

–Espero las coplas, sobre todo. Y las agrupaciones, que son en definitiva las que siempre arriman el hombro, las que siempre están a las duras y a las maduras. Por eso me llamaba la atención lo que dijo Lola Cazalilla de que este año había que arrimar el hombro, cuando llevamos haciéndolo toda la vida. Tendrá que arrimar el hombro la organización para facilitar y ayudar. Y ayuda ha habido poca. Se podría haber consentido que agrupaciones que ya habían estrenado en sus localidades hubieses podido concursar, que se les hubiese permitido. Esa hubiera sido una buena manera de arrimar el hombro.