Cádiz mira al Carnaval 2026 en plenas fiestas navideñas

Recién inaugurados los turrones, con la pandereta a estrenar y con el alumbrado extraordinario recordando en cada calle y plazoleta que es Navidad, Cádiz celebra las entrañables fiestas sin perder de vista la cercanía en el calendario de su cita grande, su Carnaval, cuyo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) arranca su próxima edición bien pronto, el 11 de enero de 2026. Por ello, desde el Ayuntamiento de Cádiz se resisten a instalarse en el tiempo del polvorón y optan por levantar ya algunos aspectos de la fiesta de febrero a través de diferentes licitaciones públicas.

De esta forma, en estas semanas han salido a la luz los concursos de suministro de papelillos y serpentinas de la Cabalgata de Carnaval, la decoración del interior del Gran Teatro Falla durante el Concurso y el servicio de ambulancias asistenciales destinadas a la cobertura de las actividades a desarrollar por la Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz durante el COAC y Carnaval 2026.

Procedimientos que se suman a las también recientes licitaciones de la carpa trasera que se instala en el coliseo de la plaza Fragela durante el Concurso, el servicio de hostelería de la barra del Falla y el suministro de agua para los participantes en el COAC.

Entre los nuevos concursos públicos que se acaban de lanzar en la plataforma de contratación, las empresas tienen hasta el próximo 22 de diciembre para presentar sus ofertas al suministro de papelillos y serpentinas para la Gran Cabalgata Magna y diferentes cortejos y eventos organizados por la Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz. Un contrato que tiene como presupuesto base 31.543,50 euros (IVA incluido) y que es posible prorrogar durante dos años más.

El adjudicatario deberá surtir a Fiestas con hasta 750 sacos de 5 kilos de papelillos (3.750 kilogramos) y hasta 650 cajas de serpentinas. Los papelillos serán, al menos, de cuatro colores y tendrán, aproximadamente, un centímetro de diámetro, papel reciclado y gramaje aproximado 80 gramos/metro cuadrado. Por su parte, las cajas de serpentinas tendrán cada una 40 paquetes de 25 unidades, con al menos cuatro colores de aproximadamente 8 mm. de ancho y mínimo 6 metros de longitud, con un peso por rollo de 4 grs.

También hasta el 22 de diciembre tienen de plazo las empresas que opten por alquilarle al Ayuntamiento de Cádiz los elementos decorativos necesarios para la decoración interior del Gran Teatro Falla durante el COAC, Gala del Carnaval y Gala de Entrega de Premios 2026.

Se trata de un contrato dividido en dos lotes que alcanzan, en total, un importe máximo de licitación de 18.130,16 euros (impuestos incluidos). En el primer lote, dotado con 16.378,56 euros, se atiende a la decoración interior de la sala donde deberán colocarse 23 elementos decorativos en total, repartidos en uno en cada baranda de los seis tornavoces; uno en la baranda del Palco Municipal; uno en cada baranda de los 8 Palcos Principales; y uno en cada baranda de los 8 Palcos Segunda. Además, en este lote también se incluirán 25 elementos complementarios más para la Gran Final de Adultos y Gala del Carnaval, exactamente, 16 para anfiteatro y palcos platea; 3 para Palcos y 6 elementos decorativos para tornavoces.

El segundo lote, con un precio máximo de 1.751,60 euros, se ocupa de las decoraciones de otros espacios del Falla, más allá de la sala. Así, la empresa que resulte adjudicataria deberá de dotar a la Delegación de Fiestas y Carnaval de 7 elementos decorativos: tres tres en cada baranda del hall; 2 en los tramos cercano a las puertas (cuyas medidas son 2,9x1 metro); 2 elementos en los tramos centrales (cuyas medidas son 3,15x1 metro); 2 en los tramos laterales principal (cuyas medidas son 2,63x1 metro) y 1 elemento decorativo en el balcón del hall cuya medida es 2,23x0,9 metros.

Por su parte, el contrato del servicio de ambulancias que dé cobertura asistencial a las actividades organizadas por la Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) y el Carnaval 2026 cuenta con un presupuesto máximo de 59.856 euros, exento de IVA y los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 19 de diciembre.

Este servicio tiene como finalidad garantizar la asistencia sanitaria a los participantes y asistentes tanto del COAC como de los actos de Carnaval, proporcionando atención de primeros auxilios, cuidados de enfermería o asistencia facultativa en caso de ser necesario. Asimismo, cuando las circunstancias lo requieran, se asegurará el traslado sanitario del paciente al centro hospitalario designado, garantizando en todo momento su estabilización mediante la aplicación de técnicas de soporte vital.

Cinco empresas interesadas en el ambigú

Como hemos dicho, estas licitaciones se suman a otros procedimientos públicos relacionados con el próximo Carnaval cuyos plazos de presentación de ofertas ya han culminado, entre otros, el que rige la autorización demanial para la ocupación de espacio público con una barra de bar en el Gran Teatro Falla durante la celebración del COAC 2026, es decir, el servicio del ambigú.

Así, y a la espera de la resolución de la mesa de contratación, cinco empresas optan a llevar este servicio para el próximo Concurso, ninguna de ellas, por cierto, la firma del pasado año. Así A. Punto Soluciones Globales; Antonio Veiga Jiménez; Francisco Toro Funes; Hostel Sur Fl Catering y Microlibre Producciones SL son las candidatas a gestionar la barra del Falla.

Por su parte, el contrato para el suministro de agua para los diferentes programas de la Delegación de Fiestas y Carnaval, ha cosechado el interés de Eventos y Alquileres Andalucía, Manuel García Ramírez Suministros, el Grupo Arsenio e Hijos y Syrup S. L. Esta última empresa ha sido la propuesta para la adjudicación, aunque debido a que su oferta incurre en valores anormales, se le ha requerido documentación complementaria para poder concederle el contrato.

A estas licitaciones se suma la del suministro en régimen de alquiler, instalación y desinstalación de una carpa a colocar en la trasera del Gran Teatro Falla durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, para poder depositar los atrezzos que las agrupaciones concursantes usan durante su actuación y que no caben en el escenario del Falla. El plazo de presentación acaba de culminar (el 9 de diciembre) por lo que todavía no se ha hecho público el número de empresas interesadas en realizar este servicio.