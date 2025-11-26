La barra del Falla para el COAC 2026 del Carnaval de Cádiz busca hostelero

Con el calendario de actuaciones ya puesto en pie, tras el sorteo de los puestos del debut de las formaciones, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 es una realidad ya casi palpable para los aficionados al Carnaval de Cádiz que el próximo 11 de enero, apenas unos días después de recibir sus regalos de Reyes, ya podrán encaminarse al Gran Teatro Falla para disfrutar de las coplas. El propio coliseo, de hecho, ya se está preparando para el certamen con la activación de uno de los espacios de más tronío durante el concurso, el ambigú.

Así, desde la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz ya se ha lanzado la licitación pública que regula la autorización demanial necesaria para instalar una barra en el foyer del coliseo de la plaza Fragela durante la celebración del COAC 2026. Un procedimiento que este año parte con una tasa de ocupación bastante más baja que la propuesta en 2024.

Así, de los 9.048,00 euros que como mínimo se pedían a las empresas interesadas en llevar la barra el pasado año, el procedimiento que se abre este 2005 pone la cantidad de partida en 7.690,80 euros, más baja incluso que los 7.841,60 euros de la tasa mínima del año 2023.

Los hosteleros que participen en este concurso público deberán hacer una oferta superior a la propuesta con el objetivo de instalar una barra de 10 por 2,6 metros cuadrados que ocupará una superficie de 26 metros cuadrados. La autorización corresponde a los días 9 de enero al 28 de febrero, teniendo en cuenta que el adjudicatario resultante deberá hacerse cargo del montaje y desmontaje de la infraestructura y, una vez finalizada la duración de la licencia y realizado el desmontaje de la barra, dejar el foyer del coliseo en perfectas condiciones de uso y limpieza.

El servicio consiste en la venta de bebidas y comida preparada (bocadillos de embutidos, paquetes de patatas, bollerías, snacks y golosinas) y quedará prohibida la instalación de cocina en la ubicación. También estará prohibida la venta de alcohol los días del concurso reservados para las actuaciones de las agrupaciones de la cantera.

En cuanto al diseño y acabados, la barra debe estar en consonancia con el mobiliario del entorno y el menaje que se utilice debe ser de un solo uso, ya sea de plástico o cartón.

Desde el órgano de contratación se insiste en que la autorización de esta barra se ciñe sólo y exclusivamente a los días de celebración de actos y espectáculos programados por la Delegación de Cultura y la Delegación de Fiestas y Carnaval en el Gran Teatro Falla.

Este servicio será adjudicado a la empresa que presente una mejor oferta económica al alza. Las firmas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 4 de diciembre para presentar sus propuestas.

La sevillana Postigo Restauración fue la empresa que ganó la adjudicación del pasado año, a la que se presentaron ocho firmas, con una oferta de 40.100 euros, 10.000 euros más que la ganadora del año anterior, Francisco Toro Funes S. L., que se impuso en el concurso público con 31.513,00 euros.