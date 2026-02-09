El Ayuntamiento de Cádiz y Cruzcampo amplían el acuerdo de colaboración con el Carnaval gaditano

El Ayuntamiento de Cádiz y Cruzcampo han renovado su acuerdo de colaboración para que la marca vuelva a estar presente, un año más, en el Carnaval gaditano, reforzando una alianza histórica con la ciudad de Cádiz y su principal representación cultural.

La firma del convenio ha tenido lugar en la Casa Consistorial, con la participación de Bruno García, alcalde de Cádiz; Beatriz Gandullo, teniente de alcalde delegada de Fiestas; y Ada Bernal, directora regional de Relaciones Institucionales de Heineken España.

El patrocinio contempla la participación de Cruzcampo en el Carnaval de Cádiz con más de una decena de actividades dentro de la programación de esta fiesta, tales como la Erizada, la Ostionada, la Panizada de la peña Paco Alba, la Berzada de la AVV Murallas de San Carlos o el Frito Popular de la peña La Estrella. Además, estará presente en el Festival de Agrupaciones Cruzcampo que se desarrollará el lunes 16 de febrero a partir de las 20.00 horas en la Plaza San Antonio.

“Renovar este acuerdo es una forma de seguir demostrando nuestro longevo compromiso con Cádiz y sus tradiciones. Cruzcampo volverá a estar como uno más disfrutando del Carnaval, compartiendo la alegría y la creatividad que representa esta expresión singular de cultura y carácter local”, ha señalado Ada Bernal.

Además, la portavoz de la marca ha avanzado que “Cruzcampo aumentará su apuesta este año con una experiencia especial para acompañar a los gaditanos en las calles durante el Carnaval”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha explicado que “la continuidad de Cruzcampo como patrocinador es una magnífica noticia para la ciudad, ya que se trata de una marca históricamente ligada a nuestra fiesta que se vuelca con el Carnaval participando con actividades y demostrando su compromiso con nuestras tradiciones”.