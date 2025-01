"El asunto de la cantera del Carnaval es conocido porque un miembro de una agrupación me pregunta por la calle por un pago"

Cádiz/El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025 comienza este 23 de enero la competición en su categoría adulta, el certamen, oficialmente, ha arrancado en semanas pasadas con la celebración en el Gran Teatro Falla de las semifinales de los concursos infantil y juveni. Sin embargo, y muy lamentablemente, estas citas se han visto empañadas por la noticia de la deuda de miles de euros que la Asociación de la Cantera mantiene con la Hacienda Pública y la dimisión de su anterior presidente, Pepe Fierro, al admitir públicamente su responsabilidad por este agujero económico y por las deudas pendientes, todavía, con dos agrupaciones juveniles.

En este contexto, la oposición política del actual equipo de Gobierno se ha preguntado desde cuándo eran conscientes en el Ayuntamiento de Cádiz de esta situación, teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Hacienda retuvo del propio Consistorio un pago que debería haberse hecho a la cuenta de la asociación, ya embargada ante numerosas notificaciones de aviso, según han contado varias de las partes implicadas en este embrollo.

Una pregunta que Adelante Izquierda Gaditana realizará en el próximo Pleno de la ciudad, pero que la concejala de Fiestas y Cultura, Beatriz Gandullo, ya se adelanta a contestar en el marco de la entrevista del primer número de Diario del Carnaval 2025: "Fuimos conscientes desde poco antes de que se abordara el asunto en la asamblea de la Asociación de la Cantera", contesta.

Además, la edil aporta nuevos datos al origen de la explosión de este desagradable tema cuando afirma que "si no me equivoco, el asunto es conocido cuando un miembro de una agrupación de la cantera me pregunta por la calle sobre el pago de las actuaciones de verano y yo le digo que lleva tiempo pagado, por lo que, supongo, a partir de ahí preguntan al responsable y se revela todo lo que ahora sabemos".

"Después de eso -asevera Gandullo-, automáticamente, cortamos todo tipo de relación y avisamos a los grupos que se habían inscrito con el CIF de esa asociación para que lo cambiaran, poniéndome a disposición de las agrupaciones", defiende la edil tanto su actuación como la del equipo de Gobierno del que forma parte.

La responsable de Fiestas y Carnaval también sostiene que "desde ese momento" la relación municipal con la cantera "es directamente con sus representantes". "Desde luego, lamentamos mucho que se utilice a los niños y niñas de Cádiz en beneficio propio y quiero que sepan que la cantera es una prioridad para este equipo de Gobierno y no vamos a dar ni un paso atrás en esta apuesta", se compromete.