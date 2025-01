Beatriz Gandullo: "Yo no he venido a cambiar nada si la gente del Carnaval de Cádiz no lo quiere cambiar"

Cádiz/Con la tranquilidad –sin perjuicio de la emoción– de quien se siente con los deberes hechos, Beatriz Gandullo se enfrenta a su segundo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas como concejala de Fiestas y Carnaval. Con la muesca en su revólver de salir airosa de una edición debut en el certamen más tempranero de la historia, y al que llegó con apenas medio año de rodaje en el cargo, la edil tiene bien claro dónde pisa en este terreno de minas en el que, no en pocas ocasiones, se convierte la organización de esta apasionante competición y del propio Carnaval de Cádiz. De hecho, de alguna explosión que otra ha sido testigo Gandullo en estos meses –el fallido concurso del cartel del Carnaval o la deduda de miles de euros de la Asociación de la Cantera–, sin embargo, nada le quita las ganas para seguir “gestionando” y “planificando” la fiesta grande de Cádiz, porque lo que tiene muy claro es que “cambiar”, desde luego, no va a “cambiar nada” si no es de la mano de los artífices de nuestro particular febrero.

Pregunta.–¿Con ganas de Concurso o con ganas de que pase ya?

Respuesta.–Con ganas, con muchas ganas de disfrutarlo, y con la tranquilidad del trabajo realizado. Nada más terminar el Carnaval del año pasado nos sentamos para hacer balance y me hice una lista de mejoras sobre las que hemos ido trabajando. Le mentiría si le dijera que no tengo un hormigueo en el estómago en estos días, porque supone una gran responsabilidad, pero estoy tranquila y con muchas ganas.

P.–¿Le gusta la fórmula de Concurso municipal con los Consejos de Participación, o le hubiera gustado que la responsabilidad recayera en un Patronato, como ocurría en el anterior mandato del Partido Popular?

R.–Nosotros estamos muy satisfechos del funcionamiento del Consejo de Participación porque nos está sirviendo para dialogar y conocer de primera mano lo que piensan los que hacen el Carnaval y también la oposición, que tiene representación. Son interlocutores válidos, a los que escuchamos, a sabiendas de que el Ayuntamiento es el que organiza el concurso y, por lo tanto, el que debe tomar las decisiones.

P.–Este año, por fin, ha quedado reflejado en las bases la alternancia de hombre-mujer en la presidencia del jurado y tanto usted como el alcalde mostraron mucho interés en que ya este año se contara con una presidenta pero, ¿ha sido difícil encontrar candidatas?

R.–Teníamos claro desde el año pasado que las bases había que cambiarlas en este sentido y este año lo hemos incorporado al reglamento. Con respecto a las candidatas, teníamos una lista con muchos nombres de mujeres que creíamos que podrían hacer un buen papel y, finalmente, han sido Anabel Balboa, en adultos, y Chari Brihuega, en infantiles y juveniles, las personas en las que hemos confiado y a quienes agradezco personalmente su predisposición para asumir el cargo.

P.–”Sesiones cortas y dinámicas”, es lo que ha buscado este equipo de Gobierno para el certamen pero, ¿compensa cuando el resultado es más de un mes de Concurso, incluidas 22 sesiones preliminares?

R.–Esta es una premisa fundamental para nosotros, la pusimos en marcha el año pasado y creo que funcionó muy bien, al menos, así nos lo han transmitido desde todos los ámbitos. Quedó demostrado que este sistema es bueno para el espectáculo, con el teatro lleno de principio a fin, para las agrupaciones, que no tienen que cantar a altas horas de la madrugada, y para los trabajadores del teatro. Este año, al haber más inscritos, el Concurso es más largo. Hicimos números metiendo un grupo más por función, y lo único que recortábamos eran dos o tres días, por lo que nos compensa mantener el mismo número y mantener la calidad.

P.–Con respecto a otros aspectos del reglamento y de la organización, ¿este Concurso 2025 es el que usted quiere o cambiaría algo?

R.–Yo no he venido a cambiar nada si la gente del Carnaval no lo quiere cambiar. Yo he venido a gestionar y a intentar plantear alternativas, pero queremos que los cambios vengan de la mano del Consejo de Participación, donde hay una parte importante de la fiesta y donde también está la oposición. Estamos abiertos a estudiar todas las propuestas que nos planteen, si son viables, pero no queremos cambiar nada si ellos no están de acuerdo porque son ellos los que hacen el Concurso. El certamen debe ser dinámico, debe estar vivo y debe evolucionar, como evoluciona todo.

Beatriz Gandullo, en el Gran Teatro Falla. / Lourdes de Vicente

P.–¿Qué planes tiene el equipo de Gobierno para el Carnaval de la calle? ¿Cuál debe ser el papel del Ayuntamiento en una fiesta que es ‘genéticamente’ libre?

R.–Para este equipo de Gobierno es fundamental que el protagonismo del Carnaval de la calle recaiga en las agrupaciones y en las coplas, y por eso este año hemos puesto en marcha una serie de acciones orientadas precisamente a protegerlo. Hemos anunciado la creación de una Zona Joven en el muelle de la ciudad, para ofrecer esta alternativa a todas las personas que nos visitan y que no buscan precisamente disfrutar de las coplas, ofreciéndole alternativas de ocio en esta zona, con una programación de Dj’s y justo al lado, la carpa. Y, de forma paralela, también vamos a recuperar la Plaza de la Catedral como escenario para el Carnaval, para intentar que la gente venga a escuchar. Llevamos meses trabajando en alternativas al botellón y creemos que estas medidas pueden funcionar. Con respecto al papel del Ayuntamiento, como puede ver, no es otro que el de proteger la fiesta, que ésta pueda seguir manifestándose con la mayor libertad, y dotarla de todos los servicios públicos necesarios para que transcurra de la mejor manera posible, tanto para los que los hacen, como para los vecinos que viven aquí, y también para los que vienen a disfrutarla.

P.–Sobre la ornamentación, el festival ‘Cádiz Fenicia’ de este otoño nos demostró lo bien que le sienta a esta ciudad ‘disfrazarse’. ¿Veremos algo de escultura efímera en este Carnaval 2025?

R.–Sabemos que Cádiz agradeció la ornamentación que se pudo ver en Cádiz Fenicia y nos gustaría trasladarlo también al Carnaval. Todavía no le puedo adelantar nada pero estamos trabajando en ello.

P.–¿Mantendrá el certamen para elegir cartel del Carnaval del año que viene o prefiere la fórmula de encargo por la que se optó finalmente de este año tras los problemas con el concurso?

R.–De momento estamos disfrutando de la obra de Fernando Devesa, que me parece un lujo. Haber podido contar con una obra del pintor gaditano ha sido un regalo y se lo quiero agradecer. Por la ilusión que ha puesto y por la entrega desde el primer momento. No era fácil aceptar el encargo en el momento en el que se le hizo y él lo ha bordado. Ahora, una vez que terminemos esta edición, abordaremos el asunto y tomaremos una decisión al respecto.

P.–La Casa del Carnaval todavía no cuenta, digamos, con una programación estable y continuada. ¿Qué planes tiene para este espacio, tanto para estas fechas carnavaleras, como a largo plazo?

R.–Lamentablemente, el estado en el que nos encontramos la Casa del Carnaval no era el que nos hubiera gustado. Como saben, había deficiencias en el edificio, casi todas las salas estaban vacías, sin mobiliario, y ni siquiera se había empezado a gestionar la dotación del personal que debe tener un equipamiento como éste. Desde que llegamos, se ha gestionado el arreglo del edificio, cuyas obras acaban de comenzar, también se ha realizado todo el proceso de asignación de personal propio, que en breve podremos ver ya trabajando en el edificio, y también hemos diseñado una programación importante para los próximos meses, que presentaremos muy pronto, y de la que se podrá disfrutar ya durante la celebración del Carnaval.

P.–Carnaval, Patrimonio de la Humanidad. ¿En qué fase nos encontramos para alcanzar el reconocimiento?

R.–Pues la Junta de Andalucía está trabajando para presentar la candidatura, que la defenderá en el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico el próximo mes de abril. Estamos muy satisfechos porque desde la Junta han hecho suya la candidatura y están trabajando para intentar que por fin nos den un nombramiento que no tenemos ninguna duda de que nos merecemos y de que ya nos toca. Agradezco mucho a todos los colectivos e instituciones que lo han hecho posible. La Universidad de Cádiz, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, y, por supuesto, todas las instituciones que han trabajo conjuntamente y con un mismo fin. .

P.–¿Es usted muy carnavalera, concejala? ¿Me podría hablar del Carnaval de su vida que recuerda con más cariño?

R.–Sí que lo soy; yo soy de un pueblo de Huelva, Cortegana, donde hay mucha tradición de Carnaval y lo he vivido desde muy pequeña. Más que un Carnaval de mi vida, le destacaría tres momentos que no se me van a olvidar nunca. El primero, el de mi niñez, porque en mi casa el Carnaval se vivía activamente, me disfrazaba con mis padres y nos íbamos a la plaza de mi pueblo a escuchar a las agrupaciones. Después recuerdo el primer Carnaval con mis hijos, que son gaditanos, y lo viví aquí con ellos, disfrazándolos y escuchando coplas, como lo habían hecho mis padres conmigo en mi niñez. Y el tercer momento, fue el Carnaval del año pasado, en mi primer año como concejala, en el que comprendí lo que realmente supone el Carnaval de Cádiz y del que disfruté muchísimo.

P.–Una pista sobre el disfraz con el que la veremos en la Gran Final...

R.–Pues de momento sólo le voy a desvelar que ya he contacto con un artesano gaditano, que es quien me lo va a hacer, y le puedo adelantar que será algo gaditano.

P.–No se va a librar de la pregunta que este Concurso le vamos a hacer a cada carnavalero gaditano que entrevistaremos desde ‘Diario del Carnaval’. Ahí va: Tras 25 Concursos de siglo XXI, ¿cuál es a su juicio la mejor agrupación de lo que llevamos de milenio?

R.–Me sabe mal quedarme con una sola agrupación, porque en estos 25 años hemos visto grandes obras de arte pasar por el Gran Teatro Falla. Quizás, por decantarme por una, no sólo por la calidad que tiene sino porque cuando la recuerdo, se me pone una sonrisa en la cara, es la chirigota de Selu, ‘Si me pongo pesao me lo dices’. Esa manera de aunar la gracia, el arte y la ironía, tan característico de Cádiz, me pareció una genialidad, y tengo que reconocer que Juan causó furor en mi casa.