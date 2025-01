Pepe Fierro sobre la Asociación de la Cantera: "Usé el dinero, pero lo voy a reponer"

Cádiz/Muy “tranquilo” y con el convencimiento de que no se tiene “que esconder de nada”, José Antonio Rodríguez Fierro, expresidente de la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz, reconoce a pregunta de este medio que la deuda de miles de euros que la entidad que comandaba mantiene con Hacienda ha sido causada “por la utilización del dinero de la cuenta de la asociación para uso personal”. “Sí, lo usé, pero desde el primer momento lo iba a reponer y lo voy reponer”, asegura.

Una aseveración que Pepe Fierro también pronunció públicamente al inicio de la asamblea extraordinaria convocada con cáracter urgente el pasado 30 de diciembre donde el hasta entonces responsable de la asociación dimitió con carácter inmediato “asumiendo la responsabilidad de la generación y pago de todas las deudas económicas vigentes y que se pudieran generar” a consecuencia de su gestión, según reza el documento de renuncia que aceptó firmar en la reunión y que fue redactado por la secretaria de la entidad, y actual presidenta de la organización, Carmen Castiñeira.

“Así es, así fue, pero quiero lavar mi imagen, porque esto no es apropiación indebida, bueno a lo mejor al principio cogí el dinero indebidamente, para usarlo para otro fin, pero siempre tuve la voluntad de reponerlo, y como no me fue posible, pues eso generó una deuda que se fue haciendo más grande porque para intentar tapar el boquete se fue produciendo un arrastre del impuesto de sociedades, el IRPF y esos asuntos. Ya esto eso fue haciendo una bola. Pero que no he robado nada, fue un posible error de cálculo, pero no tenía intención de quedarme con el dinero, se están diciendo muchas cosas que no son”, relata.

Un “fallo mío”, califica el expresidente, que intentó cubrir “también con fondos personales” porque “yo he estado pagando cosas de mi bolsillo”, asevera. Con todo, reconoce que “ha estado mal” y se muestra muy seguro de poder ahora ir asumiendo la deuda contraída con Hacienda cuya cantidad no ha podido cifrar.

Pepe Fierro también insiste en aclarar que el dinero que sacó de la cuenta de la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz tenía como fin paliar “una necesidad de mi empresa” (una sociedad limitada unipersonal dedicada a la pintura,trabajos en yeso y escayola) y que “nada tiene que ver con casos como el que ha salido recientemente de unos tipos que se han quedado con dinero de una chirigota infantil; yo no me he quedado con dinero de los grupos, sino que, como le he contado, esto empieza hace tiempo con un fallo que cometí cogiendo dinero para mi empresa, que lo intenté reponer, pero se fue generando la deuda y no gestioné bien todo eso, aunque estoy con una asesora que en este tiempo me ha estado ayudando a ver cómo pagamos todo eso, que lo voy a pagar”, resume.

Además, Pepe Fierro cuenta que la remuneración económica por los circuitos municipales de verano que se debe todavía a dos agrupaciones juveniles que utilizaban el CIF de la asociación “no me lo he quedado”, dice, “sino que Hacienda obligó al Ayuntamiento a dárselo”. Evidentemente, por la deuda de miles de euros que la asociación de la cantera tiene con el erario público.