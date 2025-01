La Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz, camino de la extinción: deuda con Hacienda y estudio de denuncias

“Yo soy un hombre que se viste por los pies, por eso vengo a dar la cara...” Con estas palabras, José Antonio Rodríguez Fierro (Pepe Fierro) detonaba la explosión que ha hecho saltar por los aires una entidad con 14 años de trayectoria, que había alcanzado cierto prestigio en la ciudad y que ahora está camino de su extinción. “Yo soy un hombre que se viste por los pies, por eso vengo a dar la cara...” es el comienzo de un discurso en el que, hasta ese momento, el presidente de la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz no sólo dimitía de su cargo, sino que admitía, como él mismo también ha reconocido a este periódico, haber “utilizado dinero” de esta organización “para fines personales”, hecho que generó una deuda con Hacienda que ha provocado el embargo de la cuenta de la asociación y el débito con dos agrupaciones juveniles. “Yo soy un hombre que se viste por los pies, por eso vengo a dar la cara...” es “un insulto”, califican, que no se les olvidarán “en la vida” a los socios presentes –varios de ellos han hablado con este periódico– en esa asamblea convocada con carácter de urgencia el pasado 30 de diciembre y a la actual presidenta provisional, y anterior secretaria del ente, Carmen Castiñeira, que corrobora que “no hay otro camino” que terminar con la asociación actual “y que luego se refunde o se haga otra cosa”.

Pero antes, “por responsabilidad moral”, dice, toca poner en claro la situación. Lo primero, saber a cuánto alcanza la deuda con el erario público, que somos todos, y que ya se cifra en 15.000 euros del año 2023 “y bastante, bastante más, pero todavía no hemos terminado de verlo todo” en 2024, explica la presidenta que con la nueva junta directiva se encuentra, precisamente, recopilando toda la información fiscal. “Una vez que se tenga todo, haremos una consulta a un abogado y, si así lo estima, pues pondremos una denuncia o valoraremos una denuncia colectiva” contra el expresidente, baraja.

Además de la que se prevé una importante deuda con Hacienda, la Asociación de la Cantera también debe dinero a dos comparsas que fueron primer y segundo premio del COAC del pasado año. Concretamente, 3.600 euros a cada una por las Batallas de Coplas celebradas en febrero y verano, según cifran fuentes de estas formaciones, que también estudian interponer otra demanda conjunta.

Cómo se ha llegado a esta lamentable situación en una asociación que se fundó sin ánimo de lucro y donde no existen cuotas para sus asociados es la pregunta del millón para el ciudadano que se mueve dentro y fuera del Carnaval. El caso es que la Asociación de la Cantera del Carnaval sí ha manejado dinero, y mucho, en los últimos tiempos. Se habla de más de 70.000 euros en 2024.

Así, la entidad fue el pasado año y en 2023 la encargada de abonar a todos los participantes en los concursos infantil y juvenil los 18.000 euros que por año destinó la Fundación Cajasol a estos grupos. Además, el CIF de la asociación de la cantera fue utilizado en 2024 por 7 agrupaciones para poder inscribirse en el certamen del Falla (obligación, la de ser una asociación, que pone el Ayuntamiento de Cádiz a todas las agrupaciones participantes, en infantil, juvenil y adultos). Así, a la cuenta de Asociación de la Cantera también iban a parar los montantes que estos siete grupos generaron por su participación en los circuitos municipales o por los premios conseguidos en el COAC, entre otros.

Un agujero económico que arrastra desde hace años

Bien. Pues con este CIF empieza todo. Según Carmen Castiñeira, recordemos, secretaria durante siete años en la etapa del anterior responsable, fue en 2020 cuando “Pepe Fierro utiliza el CIF de la asociación para su agrupación de adultos ‘Noche en el Museo’, y de los ingresos que genera ya no se empieza a pagar nada de las retenciones correspondientes”. “Todo viene de ahí, que cogería ese dinero, como él dijo en la asamblea, para uso personal, para cosas de su empresa, y ya de ahí devino todo. De esto, claro, soy yo consciente ahora, antes no sabía nada”, asegura Castiñeira que cuenta que “el dinero lo movía exclusivamente Pepe Fierro que era el encargado de pagar a los grupos y de tener acceso a la cuenta”. De hecho, en la asamblea donde presenta su renuncia, el expresidente firma un documento donde asume en solitario la responsabilidad del agujero económico y exculpa verbalmente a su junta directiva.

Un aspecto con el que no están del todo de acuerdo algunos de los asistentes a aquella reunión que, sin querer que queden reflejados sus nombres, han señalado “una parte de responsabilidad” de toda la anterior junta directiva por no andar “vigilantes” con el proceder de su presidente. Castiñeira es consciente de estas críticas y reconoce estar “pasándolo muy mal” porque se siente “como la primera traicionada, enfadada y decepcionada”.

Pero, efectivamente, el “modus operandi”, tal y como la presidenta lo califica, de Pepe Fierro llama bastante la atención. “Él tenía la chequera de la asociación con mi firma y hacía los pagos a las agrupaciones en mano y le devolvían el albarán firmado donde constaba que se había hecho el pago con todas las retenciones correspondientes. Pero claro, se ve que esa cantidad, la que responde a las responsabilidades fiscales no las utilizaba para eso. Cuando ahora hemos accedido al certificado digital de la asociación hemos visto que teníamos más de 80 notificaciones de Hacienda avisando de los impagos”, lamenta.

De hecho, continúa relatando Castiñeira, “en la cuenta de la asociación no había nada porque cuando se ingresaba un concepto, él lo sacaba entero y ya con eso iba pagando a la gente; un ejemplo, hemos visto en los movimientos de cuentas como el 23 de enero de 2023 nos ingresan el primer pago de Cajasol de 18.000 euros y ese mismo día lo saca”.

De ahí, explica Carmen, que el revuelo que se formó el pasado año en el Concurso porque las agrupaciones no habían cobrado la cantidad acordada “no fue causada por un retraso de Cajasol en el pago, sino porque para hacer el pago de 2024 la entidad pide la memoria de 2023 donde hay que adjuntar todos los albaranes de pago”. “Yo tenía la memoria hecha dos semanas después de terminar el Concurso, pero Pepe no me entregaba los albaranes, algo que he conseguido con mucho trabajito durante meses, y con un par de ellos que me dio, pues pudimos resolver el asunto y por eso se ha cobrado tarde”, afirma.

También se abonó en el último mes del año lo que se debía de los premios a las agrupaciones galardonadas que operaban con el CIF de la asociación y la participación en el COAC que todavía se debía del año anterior a un cuarteto. Eso sí, quedan pendientes el ingreso de los circuitos municipales a los dos primeros premios de juvenil. “El Ayuntamiento fue a hacer el ingreso de las actuaciones de verano, pero Hacienda embargó ese pago directamente al Ayuntamiento por la deuda de 2020 a 2022 que ascendía a unos 8.400 euros”, explica.

Los pagos del COAC 2025 se harán directamente a las agrupaciones

Todos estos problemas, desde luego, no se reproducirán en el presente Concurso 2025 ya que, ante lo sucedido, y ante una cuenta bancaria que está embargada por Hacienda, se ha acordado que la Fundación Cajasol (que ha subido de 250 a 300 euros por agrupación su aportación a semifinalistas y otros 300 más para los finalistas) hará el pago directamente a las agrupaciones, es decir, a las asociaciones con cuyos CIF se han inscrito las 46 participantes de este año. “De hecho, había 5 que se habían inscrito con el CIF de la Asociación de la Cantera, pero se ha podido solucionar y ya utilizan otros, para que no tengan problemas”, apostilla Castiñeira que se vuelve a mostrar totalmente arrasada por esta situación “que me ha dado el final de año y me está dando este año”.

Los socios consultados por este periódico también se sienten “defraudados y dolidos” por esta lamentable situación, aunque insisten en resaltar que “la gente que forma la cantera está más unida que nunca” porque “la ilusión de los niños y niñas lo pueden todo”. También aseguran que no descartan poder crear otro tipo de entidad “como un órgano consultivo de la cantera” o “una asociación nueva, pero que no maneje dinero”, reflexionan.