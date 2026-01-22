Así quedan los puntos de jurado diario tras la undécima sesión de preliminares del COAC 2026

La undécima sesión de preliminares del COAC 2026 nos ha dejado una noche llena de buenas sensaciones y con algunos cambios relevantes en las clasificaciones de Jurado Diario. Entre ellos, en la modalidad de coro, en el que ha inaugurado hoy repertorio el de los Estudiantes, 'Las mil maravillas', de Antonio Bayón, que se coloca en tercer lugar lugar con 233 puntos, por debajo de 'La carnicería'.

En comparsa, ha revolucionado esta jornada la tabla de clasificaciones la de la cantera, 'Los locos', que asciende al oro, quedando en primer lugar con 229 puntos, seguida muy de cerca de la comparsa de Jona, 'El manicomio'. En noveno lugar se ubica 'La mariposas' con 180 puntos, y en décimo primera posición el grupo 'Salud, gaditanismo y libertad' con 179 puntos, mientras que 'Digan lo que digan' se ubica en décimo sexto lugar con 171 puntos.

En la modalidad de chirigota, la del pregonero del pasado año, Antoñito Molina, a los que se suman en la autoría Juanmi Villegas y David Márquez Mateo 'Carapapa', 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos', se posiciona en décimo segunda posición con 191 puntos, mientras que 'Los que te dan el último viaje', con una idea sobre la escena similar, se queda en vigésimo sexto lugar con 122 puntos. La tercera chirigota, 'Qué más quiere qu te diga', se queda en el puesto 22 con 137 puntos.