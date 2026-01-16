Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la quinta sesión de preliminares

La quinta sesión de preliminares ha transcurrido con todo tipo de sensaciones. Sobre todo en la modalidad de chirigotas, que nos ha regalado desde los momentos más álgidos de la noche, hasta los más surrealistas planteados por la agrupación de Tenerife. Precisamente es esta una de las modalidades con cambios sustanciales, al erigirse un nuevo campeón con la propuesta de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez 'el blanco', 'Los Cadisapiens (La involución)', que toman la delantera con 231 puntos, situándose por encima de 'Seguimos cayendo mal'. La chirigota de Sanlúcar 'San Taratachín' se quedan en décimo segundo lugar con 140 puntos, mientras que la agrupación de Tenerife, 'Los lejías con g', se bajan a la última posición con 85 puntos.

En coros ha destacado también 'ADN' de Luis Rivero, que adopta la segunda posición con 232 puntos, tras 'El sindicato', de Julio Pardo Carrillo.

En comparsas toma la cuarta posición 'Culpable', de Ramón Zamudio, con 183 puntos, mientras que la de Ceuta 'La hipócrita' queda en sexto lugar con 178 puntos. Por último, 'Los trapos sucios' se ponen en décima posición con 158 puntos.