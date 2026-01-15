La quinta sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

El Concurso Oficial de Agrupaciones vive la quinta sesión de preliminares del Carnaval gaditano de 2026 con siete nuevas agrupaciones que estrenarán durante esta noche sus repertorios. Con dos cabezas de serie, la primera de ellas abrirá la sesión para defender el segundo premio que obtuvo el año pasado. Se trata del coro de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, que llegan en esta edición con 'ADN'. Le seguirán la chirigota de Sanlúcar y la comparsa de Ceuta. A mitad de la jornada pisarán las tablas del Falla los componentes de la chirigota de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juanito Blanco como segunda cabeza de serie de la noche. Cerrarán la sesión comparsas llegadas de Algeciras y Chiclana y desde un poco más lejos aterriza en Cádiz una chirigota tinerfeña para ofrecer sus propuestas en este Concurso.