Así se construye un pasodoble, por la comparsa de David Carapapa

El Carnaval virtual al que nos ha abocado la crisis del coronavirus ha abierto la puerta a nuevas ideas e iniciativas al margen de la zona de confort que es el Concurso del Falla. Las redes sociales se han convertido en un interminable lienzo en blanco para que autores y componentes den rienda suelta a su creatividad y talento, compensando de algún modo el vacío causado por la cancelación del certamen de coplas a causa de la pandemia.

David Márquez Mateos Carapapa, uno de los autores más reconocidos del Carnaval reciente, se sumó a la causa con una interesante y curiosa iniciativa a través de las redes sociales. El autor de 'La canción de la Laguna' en el pasado Concurso del Falla abrió virtualmente las puertas del local de ensayo de su comparsa para desgranar, semana a semana, el proceso de montaje del pasodoble de su próximo proyecto, ‘Carretera y manta’.

En el primer vídeo, publicado el pasado 16 de noviembre, Márquez Mateos mostró uno de los momentos más emocionantes para el grupo cada año: la presentación del pasodoble por parte del autor, dando a conocer a los componentes -y en esta ocasión también a sus seguidores- la melodía que les acompañará en esta nueva aventura. Una melodía con el inconfundible sello de David Carapapa.

Como ya os he explicado, no es como lo había pensado, no es como me hubiera gustado, pero hay que adaptarse a las circunstancias.Este año más que nunca por y para vosotro@s con todo mi ❤#Pasoble de la Comparsa #CarreterayManta #2021 pic.twitter.com/NXz32xHinv