David 'Carapapa' anuncia una comparsa para 2021

Estaba cantado que los autores del Carnaval no se iban a quedar de brazos cruzados sin la posibilidad de ofrecer sus creaciones en 2021. La fiesta tira mucho, aunque no haya Concurso de Agrupaciones al menos en febrero. ¿Y Carnaval en la calle aunque sea meses más tarde? Ya se verá, dependiendo la evolución de la epidemia. De ahí que David Márquez ‘Carapapa’ haya anunciado su proyecto de comparsa para el año que viene. “Para cuando se pueda y donde se pueda”, señala el coplero. La idea nace “de la frustración y las ganas ya estaban porque tenía la idea antes de ocurrir todo esto”.

“Prepararemos la comparsa con mucho cuidado, si es necesario, ensayaremos por pequeños grupos para evitar aglomeraciones. Tenemos la ventaja de las tecnologías para estar conectados y ensayar”, indica. La idea es “estar preparados para cuando pudiésemos estar otra vez reunidos. Tener un producto atractivo para cuando podamos ofrecerlo al público, que estará con muchas ganas de consumir Carnaval”. Cree Márquez que “a mitad de año estará la cosa más tranquila y habrá muchas ganas de Carnaval. Vamos a prepararla para marzo, más o menos, y estrenarla ya cuando podamos".

Las condiciones de ensayos serán excepcionales, con horas “atípicas”. “Queremos seguir haciendo lo de siempre, que nos va a ayudar a pasar estos meses de una manera más alegre”, argumenta el autor. Otra de las pretensiones es enseñar la evolución de la agrupación a través de las redes sociales. Incluso, ya sin la obligatoriedad del estreno exclusivo en el Falla, presentar el pasodoble a los internautas “con una letra especial”.

El proyecto está en marcha. David ha hablado ya incluso con los artesanos y la costurera. Y en el grupo habrá bajas, “pero de buen rollo”, se apresura a aclarar entre risas. Salen Paco Trujillo ‘Catalán’, que fue el director de la última comparsa, ‘La canción de la laguna’, David Chaves, Sergio, Toni ‘Piojito’, Miguelón y Lolo Montes. Entrarán Rafa Domínguez y Juanmi Villegas en la percusión, Antonio de Carlos, Carlos Mera y el propio Carapapa. El autor será además el director y esta novedad conlleva una explicación: “Esto va a ser una locura muy grande, algo fuera de lo normal en cuanto a ensayos, y quiero estar muy encima. Debemos aprovechar los pocos ensayos que podamos hacer”. Será una comparsa al uso, aunque sin el encorsetamiento al que obliga el Concurso del Falla en cuanto al número de coplas o piezas concretas. Además, el grupo refrescará la antología del autor.

Cree David Márquez que “de una manera u otra” los autores “inventarán algo o darán una vuelta a sus antologías para tener algo preparado por si el panorama se aclara”. Y espera “que se apunte más gente para cuando se pueda cantar, que los aficionados están esperando”.

Una comparsa 'Los Niños'... y dos Fran Quintana

La de David ‘Carapapa’ no es la única comparsa que ha mostrado sus intenciones para 2021. La Comparsa de la Cantera, también conocida como la de Los Niños, después de “darle una vuelta de tuerca a nuestras cabecitas pensantes”, ha decidido “seguir haciendo Carnaval”. Ya tiene hasta nombre: ‘Los okupas de la luna’. En sus redes sociales, la agrupación de Antonio Pérez ‘Piru’ y Sergio Guillén ‘El Tomate’ señala que “en principio ofreceremos un repertorio de manera virtual pues a día de hoy no es viable de otra manera”. Por su parte, Fran Quintana no anuncia una comparsa, sino dos: ‘Los equidistantes de antes’ y ‘Los talibanes de lo nuestro’. En 2020 esta agrupación fue semifinalista con ‘Los pacientes’.