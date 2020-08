Los autores creen que habrá formas alternativas de hacer Carnaval

El mundo del Carnaval no se resigna y espera que a lo largo del próximo año exista alguna manera de hacer la fiesta, siempre contando con las medidas sanitarias y respetando la normativa. Vera Luque no descarta “algún tipo de muestra carnavalesca con su aforo reducido”. Y piensa en el estreno de algunas letras aprendidas por los componentes vía telemática, ante la imposibilidad de ensayar, “por presentar algo novedoso”. Plantea la puesta en escena de las antologías, ya montadas por la mayoría de los grupos punteros, con el objetivo de “mantener el espíritu”. El autor del primer premio de chirigotas de 2020 cree que “alguna iniciativa a nivel popular habrá. Algún festival, algo de movimiento, dependiendo, claro está, de la evolución de la pandemia”. De todas formas el chirigotero considera que “la decisión tomada es lógica por mucho que nos duela, es un acto de sensatez. Mira por donde tendremos ese parón biológico que tanta gente demandaba, para volver con más fuerza en 2022 y para entonces, con mucho tiempo, poder acometer la reforma del Concurso”.

Para Nandi Migueles, autor de coros, lo ideal sería “aprovechar en mayo un largo fin de semana para hacer algo carnavalesco o festivales periódicos en el Falla durante más tiempo”. Al igual que Vera Luque piensa en antologías y coplas nuevas para ofrecer al público.

Kike Remolino. Autor. "Ya habrá alguna copla inédita por algún balcón, una azotea tirando papelillos, una caja y bombo guardando las distancias, una mascarilla con dos coloretes...".

Por su parte, Kike Remolino, autor este año de 'Los encaidenaos', ha sido muy claro en su Facebook. “Quien diga que Cádiz no tendrá carnaval, no conoce a Cádiz. Ya habrá alguna copla inédita por algún balcón, una azotea tirando papelillos, una caja y bombo guardando las distancias, una mascarilla con dos coloretes...”, ha expresado. Según este coplero “Cádiz se reinventa a cada bache y en cada paso. No tendrá concurso o un carnaval como al que estamos acostumbrados, pero el hambre agudiza el ingenio, y de hambre e ingenio, en mi tierra vamos sobraos”. Concluye Remolino que “ya buscará La Tacita la forma, con el respeto y la salud por delante, de que febrero siga siendo el mes más bonito del año. Ánimo carnavalero, a estrujarse el coco, que no hay pandemia que nos calle”. Y brinda una postdata: “Vayan reforzando los pilares del Falla y las bateas de los coros, que el día que se pueda... no quiero ni pensar como va a rugir mi pueblo”.