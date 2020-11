David 'Carapapa' muestra el pasodoble de 'Carretera y manta', su comparsa para el Carnaval 2021

¿Quién dijo que no habría Carnaval en 2021? No será en el Falla por la pandemia de coronavirus, pero las coplas gaditanas seguirán sonando el próximo mes de febrero. De hecho algunas ya suenan, como el pasodoble del nuevo proyecto de la comparsa de David Márquez Mateos Carapapa. Como si lo presentara al grupo en su local de ensayo, el autor de 'La canción de la laguna' este 2020 utilizó las redes sociales para mostrar los acordes de su nueva obra, anunciada hace algunas fechas como 'Carretera y manta'.

David Carapapa y su grupo, que ha sufrido varios cambios entre sus componentes, preparan este proyecto "para cuando se pueda y donde se pueda", con la idea de "estar preparados para cuando pudiésemos estar otra vez reunidos. Tener un producto atractivo para cuando podamos ofrecerlo al público, que estará con muchas ganas de consumir Carnaval". Cree Márquez Mateos que "a mitad de año estará la cosa más tranquila y habrá muchas ganas de Carnaval. Vamos a prepararla para marzo, más o menos, y estrenarla ya cuando podamos".

Como ya os he explicado, no es como lo había pensado, no es como me hubiera gustado, pero hay que adaptarse a las circunstancias.Este año más que nunca por y para vosotro@s con todo mi ❤#Pasoble de la Comparsa #CarreterayManta #2021 pic.twitter.com/NXz32xHinv