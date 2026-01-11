El arrastre de los puntos desde el inicio y los tiempos, los principales cambios en el COAC 2026

Las prisas del Ayuntamiento de Cádiz por aplacar las críticas por el desarrollo del Concurso del Falla de 2025 hicieron que la organización del certamen de coplas comenzara a andar mucho más pronto que en años anteriores. Parecía que el de 2026 iba a ser el año de la revolución en el reglamento y en el formato del COAC.

Reuniones, asambleas y consejos consultivos para poner patas arriba el Concurso del Falla. Incluso, el objetivo municipal era recortar su formato y empezar mucho antes las sesiones. Muchas intenciones, pero al final la realidad se impone a las pulsiones críticas fruto del propio desarrollo del COAC y de los nervios de la competición. Un nuevo intento en vano ya que al final los retoques son mínimos de cara al reglamento y el funcionamiento de la edición de 2026. Esto no quiere decir que no sean importantes, pero sí demuestran que el Concurso lo que necesita es ir afinando la base que ya se tiene desde hace décadas. Otra cosa será la intención del Consistorio de quitar una fase en 2027 por la premura del calendario. Pero para eso todavía queda un año y de aquí a esa fecha aún pueden pasar y cambiar muchas cosas.

En este 2026 hay dos cambios muy relevantes que van a afectar al desarrollo del Concurso del Falla. El primero de ellos es crucial porque influirá en los premios del certamen. Este no es otro que recuperar el arrastre de los puntos desde la fase preliminar.

Esta es una de las normas del COAC que se altera cada poco tiempo en función de lo que suceda. De hecho, la última vez que se cambió fue por el tercer premio de la chirigota ‘No te vayas todavía’ en el año 2017 debido a que el jurado tuvo que inflar los puntos al infravalorarla en preliminares, lo que podría haber provocado que no hubiera llegado a la Gran Final.

Un ejemplo más reciente es el del pasado año con ‘Los calaíta’, que si hubiera contado con el arrastre en el reglamento no habría conseguido el primer premio.

A pesar de esto, esta era una medida ampliamente reclamada al dar valor a todos los pases, siendo el Concurso del Falla una carrera de fondo. De hecho, el arrastre le da mucho mayor interés a la fase preliminar, ya que, además de la importancia de la primera impresión –que siempre es la más importante–, los puntos también van a contar para la clasificación final.

La otra novedad relevante del reglamento afecta al tiempo. Las agrupaciones contarán con 45 minutos para desarrollar su actuación, el montaje y el desmontaje. Se mantiene el máximo de 30 minutos en escena para los grupos, por lo que el resto del tiempo será para el trabajo de la tramoya.

Con menor incidencia, los grupos han podido rechazar ser cabeza de serie, una medida que solo ha utilizado la comparsa ‘DSAS3’, de Jesús Bienvenido.