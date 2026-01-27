Antonio Álvarez 'Bizcocho' (Ssshhhhh!!'): "Hay que tener cuidado porque hay cosas que no son dignas del Carnaval de Cádiz"

Pregunta.-’Ssshhhhh!!', vaya faena para los locutores y para la secretaria del jurado.

Respuesta.-Claro, ha sido para eso (risas). No, hombre, no. Iba a ser ‘Shhh… que viene, que viene’ pero al final no fue ni idea mía, fue uno de los del grupo el que dijo que lo cortásemos. También hemos tenido una coincidencia con una chirigota que sale en Granada, que le ha puesto el mismo nombre. No viene al Falla, pero cuando lo anunciamos, pues nos escribieron que ellos ya lo habían anunciado también en redes sociales y eso. Entonces, bueno, lo hablamos, y a ninguno nos importaba coincidir. No ha habido problema alguno.

P.-¿Qué se puede adelantar de esta nueva apuesta?, ¿irá en la línea de su trayectoria y de lo que espera el aficionado de ustedes?

R.-Bueno, sin adelantar nada, este año también la premisa estaba clara: tenía que seguir siendo nuestro estilo, que siguiese siendo la chirigota del Bizcocho de estos años. Hombre, sin dejar de lado la crítica, el compromiso, pero apostando mucho por la comedia. Y, de momento, yo creo que se ha conseguido, o se ha intentado.

P.-Incorpora en la autoría a Pablo de la Prida, otro reconocido autor sevillano, de chirigotas como ‘Daddy Cadi’. ¿Qué le hizo tomar esta decisión?

R.-Es la primera vez que comparto autoría de letra. La chirigota de Pablo y la mía crecimos a la vez y nos conocemos hace muchísimos años. Nos seguimos, siempre hemos tenido una relación estupenda. Y el año pasado coincidimos con ellos en la Torre Tavira esperando para cantar, le dije que teníamos que hacer algo juntos. Y que ‘yo a ti no te hago falta ni tú a mí', pero que estaría bien disfrutar un año, compartir letras e ideas. Y así salió para adelante.

P.-¿Y qué ha aportado Pablo?

R.-Yo siempre escribo con una base de datos de ideas. Él ha aportado muchos chistes, letras. Se ha notado en que hemos ido con el repertorio más adelantado, con más ideas de donde tirar. Ha habido un competencia sana que nos ha ayudado. Para mí ha sido más cómodo, porque él tiene unas ideas muy parecidas a las nuestras. Entonces, prácticamente ha sido un disfrute.

P.-¿Qué balance hace de la chirigota del año pasado?

R.-Valorando que era una apuesta arriesgada porque se salía de lo que estábamos haciendo, teniendo en cuenta que tuvimos algunos fallitos y demás, yo creo que al final a la chirigota tanto en el concurso como en la calle se le dio un sitio bueno. Y la afición respondió. Entonces el balance ha sido bueno porque además la chirigota estaba pensada para que fuese algo divertido y dinámico. Y así lo refrendamos y así nos lo pasamos después.

P.-Decía usted el año pasado que ‘Los hermanos del buen fin’ no se parecía a ninguna de las chirigotas que había hecho antes. ¿La considera un experimento?

R.-No, porque realmente siempre experimentamos, aunque de un año a otro mantengamos algunos conceptos, sí que es verdad que cambiamos la estructura de los pasodobles, o cantamos uno serio y uno de broma, o hacemos un final de popurrí más serio y sentimental o más carnavalesco. Y en cuanto a estos conceptos, la del año pasado era la que más variaba. Fue arriesgado de cara a la gente, porque espera una cosa y le das otra. Pero para nosotros no, porque lo que nos entretiene y nos motiva es intentar cambiar y salirnos de nuestra zona de confort. Fue divertido y luego el resultado ya sabes que es una tómbola. Pero sí, acabamos satisfechos porque hicimos lo que queríamos hacer.

P.-¿Cómo está viendo el concurso de chirigotas?, teniendo en cuenta que será la última favorita en cantar.

R.-Así es. Veo que hay muchas chirigotas y hay buen nivel. Entonces, hemos visto todas las preliminares. Ha llegado el momento ya que no parece que estábamos concursando, que lo veíamos como aficionados haciendo nuestras quinielas. Pero sí, ha llegado ya la hora. Hemos intentado disfrutar del concurso, como desde fuera, para no agobiarnos.

P.-Por arriba hay un buen número de chirigotas, pero por abajo sigue habiendo muchas que no dan el nivel para este Concurso, incluso más que otros años. ¿Qué piensa sobre esto?, ¿hay alguna manera de cortarlo?

R.-Yo siempre he valorado mucho el carnaval. Entonces yo creo que habría que tener una especial mimo y cuidado con lo que se expone. Porque después es muy fácil que si aquí se presenta cualquiera y dice lo primero que se le pasa por la cabeza, al final lo paga el Carnaval de Cádiz con su imagen. Eso sí me preocupa. Es un tema muy delicado cortar las alas a alguien en lo que hablamos siempre de la fiesta de la libertad, pero sí que es verdad que hay que cuidar también al Carnaval porque lo vale. De las cosas que se plantean como una previa, no lo veo mal. Y que vayamos todas, eh. Que haya una forma de saber antes lo que se va a ver en el Falla. Hay que tener cuidado porque hay cosas que de verdad no son dignas del Carnaval de Cádiz.

P.-Con El Selu fuera del Concurso, se convierte junto a Yuyu en el bastión de la chirigota que utiliza el humor de principio a fin del repertorio. ¿Le parece esto una presión añadida?

R.-No, no, qué va, qué va. Yo lo hago porque me gusta, no lo lo hago por decir que como no lo hace nadie, lo hacemos nosotros. Creo que es lo que se me da bien. Si yo quisiera meterme a hacer un pasodoble clásico, ahí no podría competir ni lo disfrutaría como disfruto haciendo humor. Yo valoro todos los estilos y disfruto con todos, precisamente porque son algunos a lso que no llego, pero hago lo que me gusta. Las circunstancias hacen que seamos de los pocos que apuestan por eso, pero lo hacemos por disfrute y porque es lo que se nos da bien.

P.-Se está viendo que hasta las chirigotas de su estilo están optando por hacer finales de popurrí digamos que serios. Y en su caso, se ha convertido ya en un santo y seña de su chirigota, una cuarteta muy esperada por la gente. ¿Despedirse bien se ha convertido en otra ‘obligación’ de las chirigotas?¿Esperaba esta repercusión?

R.-Yo no, para nada. Hemos apostado algunas veces por finales serios y otros de cachondeo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo de los finales bonitos es una moda como cualquier otra. Son tendencias que se crean de un año para otro, como este año la necrofilia. Lo bonito es la variedad, porque si todos los finales de popurrís son serios, al final pierde el efecto.