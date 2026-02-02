Antifaces de oro

Paco Soto antes de dar el pregón del carnaval de El Puerto en 1999.

Sin duda alguna, el currículum más impresionante de toda la historia del carnaval es el de Carlos Brihuega Rodríguez (padre de Carli y de Edu).

Empezó en 1961, con tan solo 17 años, en el coro ‘El faraón y su corte’, con letra y música de Antonio Girón, obteniendo su primer premio. Luego vendrían en 1962 ‘Póker de ases’ o los caballeros de Nueva Orleans’, 1963 ‘Los nuevos atacantes’, 1964 ‘El oro de Andalucía’, 1965 ‘Los hombres del mar’, 1966 ‘Los beduinos’, 1968 ‘Los senadores romanos’, 1969 ‘Los fabulistas’, 1971 ‘Los forjaores’, 1972 ‘Los aventureros’, 1973 ‘Capricho andaluz’, 1974 ‘Los rumberos’, 1976 ‘Carnaval 76’, 1977 ‘Nuestra Andalucía’, 1978 ‘Los tribunos’, 1979 ‘Navegantes gaditanos’, 1980 ‘Payos y gitanos’, 1981 ‘Pregones’, 1982 ‘Los califas’, 1983 ‘Grandes genios’, 1984 ‘Requiebro’, 1985 ‘Encuentro árabe andaluz’, 1986 ‘Se hace camino al andar’, 1987 ‘Contra viento y marea’, 1988 ‘Al compás de mi cepillo’, 1996. ‘El chichibolo’, 1997 ‘El habla de Cádiz’ y 1998 ‘Arrieritos semos’.

Consiguió dieciséis primeros premios, cuatro segundos y otros tantos más en veintiocho años de carnaval y probablemente la persona con más finales en ese periodo de tiempo con un récord que, a día de hoy, nadie ha superado.

Le otorgaron el antifaz de oro en 1988 al cumplir los veinticinco años reglamentarios que se necesitaban en esa época para conseguir el antifaz.

Veintidós finales en veinticinco años y catorce primeros premios (después de otorgarle el antifaz vendrían otros dos primeros con el coro de La Viña), con Antonio Girón, Paco Alba, Antonio Martín, Pedro Romero y José Manuel Prada y tuvieron que esperar a que tuviera esos veinticinco años de carnaval para dárselo.

Totalmente ridículo.

Lo mismo ocurrió con Pepe el Caja, Jesús Monzón, Bernardo Castejón, etc., que tuvieron que esperar veinticinco años para que se le diera el galardón.

Ahora ya no son necesarios veinticinco años. Ahora por cada año que has salido te dan un punto y por cada final conseguida, medio punto más. Y hacen falta ahora mismo cuarentaitantos puntos para que te lo concedan, es decir, muchísimos años más.

Y es comprensible que haya que poner unos límites para que te concedan el antifaz, pero creo que el sistema no es justo.

Ahora si tienes una larga carrera, con la mitad de esos años de finales y pocos primeros premios te lo dan.

Ojo, no estoy diciendo que no se merezcan el antifaz, pero me parece un sistema injusto.

Hay que premiar la calidad a la cantidad y hay que valorar los premios conseguidos.

No es posible que haya compañeros como Juan Catalán Bea Catalino, Enrique Mayones de Reyes Kike Mayones o Manuel Serrano Luengas Mcgregor que no tengan el antifaz porque le falten años. Y da igual que tengan un montón de primeros y segundos premios, que hayan salido en agrupaciones míticas, etc. No tienen los puntos suficientes para conseguir el antifaz.

En mis redes sociales me he pasado años pidiendo el antifaz para ellos y para Manolito Albaiceta que, a Dios gracias, sí se lo han concedido.

Y era incomprensible que no lo tuviera el Albaiceta cuando revolucionó para siempre la forma de montar los popurrís con sus “coreaos”, algo que no hacía ninguna otra agrupación y de lo que fue el precursor, y por su manera de cantar.

Pero hay una cantidad de compañeros que se los deberían de conceder y no esperar que fuera a título póstumo, como ocurre en muchísimas ocasiones.

Deben de otorgarle el antifaz por su aportación a la fiesta, independientemente de la cantidad de años que lleven saliendo.

Me acuerdo por ejemplo de Paco Soto, el mítico caja de la comparsa de El Puerto, que murió en 2010 y no se lo han concedido aún, siendo el que revolucionó para siempre la manera de tocar la caja con su peculiar forma de hacerlo y ha dejado su huella en agrupaciones como ‘Raza Mora’, ‘Cantares’, ‘Cuba’, ‘Israel’, ‘Gigantes’, ‘De costa a costa’, etc. Todos los cajillas de los años ochenta querían tocar como él.

Un buen sistema para demostrar la calidad sería establecer un baremo por premios, otorgando una serie de puntos por cada premio, ya que si tienes muchos premios se presupone que eres un componente destacado dentro del mundo del carnaval.

Si, por ejemplo, se otorgara diez puntos por primer premio conseguido, nueve por segundo, ocho por el tercero, para el resto de premios y finales cinco puntos y por el simple hecho de salir tres, y si se estableciera que para conseguir el antifaz tuvieras que tener X puntos, se solventaría el problema de la gente que ha salido pocos años y que tiene muchos premios y muchas finales.

Y es que con el sistema actual, si siguen aumentando cada año el número de puntos necesarios para obtenerlo como está ocurriendo, probablemente no lo hubieran conseguido ni Carlos Brihuega, ni Jesús Monzón ni Pepe El Caja, etc.