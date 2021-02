“Un añito de descanso igual no le venía mal al Carnaval, pero no de esta manera”

–¿Cómo está viviendo este año tan atípico?

–Pues de momento tranquilo y con la esperanza de que esto acabe pronto y que antes de que llegue el verano nos veamos cantando en los escenarios, con la gente bien, curada, sin muertes. La esperanza es lo último que se pierde.

–Para agrupaciones punteras como la vuestra debe ser duro no sólo por la parte anímica que supone dejar de hacer lo que les apasiona sino, además, por la merma de ingresos económicos.

–Pues aunque es evidente que llevar un dinero a casa nunca viene mal, ahora mismo eso pasa casi a un segundo plano porque lo que nos llena la cabeza es la incertidumbre de no saber qué vamos a hacer, si vamos a poder cantar en algún sitio... No paran de llamar para contratarnos, pero automáticamente, a los pocos días, se cae porque en el momento que el Gobierno va comunicando mayores restricciones pues la gente se echa atrás. Es lógico. Trabajo hay, si se pudiera cantar. Pensamos que cuando esto se termine, Dios quiera que pronto, volveremos a cantar y a llevar dos duros para casa, pero ahora mismo está la cosa muy complicada.

–Hay quien dice que este añito en barbecho le puede venir bien al Carnaval en general, a nivel creativo sobre todo. Sin embargo, ¿no cree que hay una tristeza tan grande que poco se van a cargar las pilas en medio de esta pandemia?

–Totalmente. Se palpa esa tristeza, aunque también las ganas de Carnaval de la gente. En cuanto que se cuelgan cosas en las redes sociales los aficionados responden con ganas de vernos, con ganas de que acabe esta pesadilla. Se nota la pena pero también las ganas. También tengo que decir que fui de los primeros en decir que igual un año sabático le vendría bien al Carnaval y con eso aprovechábamos para arreglar el Concurso. Pero sí que es verdad que una vez que estás metido dentro me hubiese gustado que esto no hubiera pasado y que todo hubiera seguido con normalidad. Pero bueno, es lo que ha tocado y hay que apechugar.

–¿Tenía pensado salir este año, aunque fuera con otro grupo?

–Verás, nosotros teníamos una conversación pendiente y ya luego cada cual que decidiera lo que tuviera que decidir. Pero sí que después de lo que ha pasado todo está en el aire. Ahora mismo los ánimos, tras esta pandemia, tenemos ganas de reunirnos, de ensayar, de estar juntos, pero bueno, ahora mismo lo único que podemos hacer es resignarnos y esperar. Cuando llegue el momento de actuar se tomarán decisiones y si hay que tirar cada uno por un lado pues perfecto, y si decidimos seguir como hasta ahora pues estupendo también. Y si me tengo que quedar en mi casa pues no pasa nada.

–Lo que sí está claro es que el interés por el Carnaval de Cádiz no ha mermado. Al menos esa es la sensación que se percibe a través de las redes sociales o el seguimiento que tienen programas de radio o televisión.

–Es que cuando llega febrero a los que nos gusta el Carnaval se nos enciende algo. Estos meses atrás no los he echado de menos, y eso que estoy acostumbrado a cantar todos los fines de semana, pero ha llegado este momento que es como si mi cuerpo me pidiera escuchar Carnaval. Parece que tenemos el botón encendido en la fecha. Ahora estaríamos con la pasión, con el veneno, pendientes del Diario, de la radio, a ver qué dice este o el otro, a ver qué trae fulanito, y es que para los que nos gusta tanto este mes va a ser duro.

"Espero no sólo que haya Carnaval en 2022 sino poder estar cantando ya en este próximo verano”

–¿Y para el año que viene piensa que tendremos Carnaval?

–Yo espero que sí, confío que sí. Viendo la situación sanitaria y económica a nivel mundial esto tienen que arreglarlo como sea. No es que espero que haya Concurso en 2022 sino es que espero que haya actuaciones ya en verano y que podamos estar cantando, por lo menos echando un ratito y que pueda haber algunos contratos en sitios grandes.

–¿No sería posible hablar con el Ministerio de Sanidad para que priorizaran la vacunación entre los carnavaleros, que sería básico para la felicidad de muchos?

–No estaría mal, jajaja. Y sobre todo los primeros los antifaces de oro que somos los más viejos y somos personas de riesgo. Jajaj. Hombre no, hablando en serio, lo que tengo ganas es que esto acabe ya.

–Al menos, mientras que no llega la anhelada vacuna, se está quitando de horas de carretera.

–Sí, eso sí. Pero lo estoy pasando mal porque vivo en Barbate y con esto del cierre perimetral de los pueblos de la provincia no puedo ir a Cádiz a ver a mi nieto y a mis niñas. Eso me tiene malo, la verdad. Porque aunque lo vea por videollamada me falta el abrazo. Ya me he aprendido todos los nombres de los dinosaurios, con lo difíciles que son. Echo de menos hablar con él, con mi niño, y que me hable de sus superhéroes. Es una impotencia por no tener ese contacto con mi gente.

–A los medios nos encanta hacer listas de los mejores pero ¿vosotros, la gente que sale, también tienen esas preferencias, son capaces de decir esta agrupación es la mejor de la historia?

–Bueno, nosotros somos muy fatigas y para cada uno lo suyo es lo mejor, eso está claro, pero sí que te puedo decir que esto es como el fútbol, es como comparar a Messi con DiStefano. No se pueden comparar las comparsas de Paco Alba con ninguna otra. Yo cuando digo que fulanito o menganito es el mejor lo digo porque saco de esa clasificación al padre de todo esto, al creador. Yo quizá sí creo que igual se podría hablar de las mejores de la década. Ya luego hablar de la historia, del siglo o el milenio pues no sé yo. Pero sí que es verdad que coges a varias de las mejores agrupaciones de la década y puedes compararla a ver cuál te gusta más. Igual así sí que me atrevería. Lo otro me parece ya exagerado. Pero bueno, esto hace que la gente escucha más concursos antiguos. Por esa parte me parece una buena idea.

–Usted ha salido en algunas grandísimas comparsas que podrían estar en esas listas de favoritas de los aficionados.

–He tenido esa suerte sí. Me quedo con una cosa que me dijo Juan Carlos tres o cuatro días antes de que lo ingresaran. Lo llamé para saber qué tal estaba y le dije para darle ánimos, y en plan broma, que cuando se pusiera bueno íbamos a sacar la mejor comparsa de la historia, a lo que me contestó: no te preocupes que ya la sacamos, fue ‘Los ángeles caídos’. Bueno, para él era la mejor que había sacado y la que más le gustaba. Pero cada uno tiene sus preferencias. Además hay un problema, porque cuanto más atrás más desventaja tienen con los de ahora, porque la gente tiene más reciente los últimos años como es lógico. Todo esto no deja de ser una cosa anecdótica. Lo que hace falta es escuchar Carnaval, disfrutarlo en esta época y tomárselo con deportividad.