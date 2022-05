Vera Luque: "Hemos vivido algo muy gordo con la gente cantando espontáneamente el himno de Andalucía"

"Cansado" pero "muy emocionado", José Antonio Vera Luque es consciente de que su comparsa, 'Los quinquis', ha vivido "algo muy gordo" en esta cuarta sesión de semifinal cuando el público "espontáneamente" ha entonado el himno de Andalucía como reacción a su letra contra la candidata de Vox al gobierno de la Junta de Andalucía, Macarena Olona.

"Se lo he dicho del tirón a mi gente cuando hemos salido, hemos vivido algo muy gordo, pero en escena, sí, mi reacción ha sido decirles "no cantarlo, no cantarlo" no fuera a ser que, a nivel de reglamento, nos contara como un cuplé más y la hubiéramos liado", ríe el comparsista debutante que se acordó "de cuando Manolo Santander le dijo lo mismo a los suyos aquel día que el público le cantó lo de 'Los Peperonis'" rememora.

Y es que la letra del segundo pasodoble de 'Los quinquis' ha causado gran impacto entre el respetable que, en su gran mayoría, ha celebrado el ataque a esta "mentira legal" que es que la secretaria general del grupo parlamentario de su partido nacida en Alicante rece como andaluza.

"Es que hay ciertas cosas que hay que decir, poner pie en pared a estos blanqueamientos, más allá de que el pasodoble remueva o no, o cree conciencia o no, es que estamos viviendo unos momentos en el que ya hay que decir que todo no vale y en los que no se puede mirar ya para otro lado", refuerza su letra Vera Luque que ha tenido como recompensa inmediata ese impulso "tan bonito" del Gran Teatro Falla de refrendar su pasodoble con nuestro himno.