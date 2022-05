Vera Luque: “Esto es sólo una canita al aire pero volveremos con nuestra novia de siempre”

José Antonio Vera Luque lleva años instalado en el Olimpo chirigotero. Seis primeros premios en los últimos 12 años le contemplan. Incluso en un par de ocasiones llegó a vencer en dos años seguidos, lo que le ha convertido en un contrincante temible. Vera Luque es una rara avis en el mundo del Carnaval. Un tipo sencillo, cercano, sin aires de divo, sin mánager ni director, alguien que habla con un lenguaje directo y sencillo capaz de entablar una conversación contigo con idéntica naturalidad en la barra del Café de Levante, en un autobús donde os encontráis de vuelta del Carranza con to la cara partía o en los camerinos minutos antes de que su agrupación debute en el Falla. Podríamos decir que eso que dijo el Libi de qué de tonterías pa salí en Carnavá no va con él. Puede que sea parte de su éxito, eso y mantenerse fiel a un grupo con el que ha creado una simbiosis maravillosa. Este año tan atípico ha decidido cambiar de modalidad y motivarse con una comparsa. Ya sabe lo que es ganar en cuartetos y chirigotas, así que sus oponentes están avisados. El debut de ‘Los quinquis’ es uno de los más esperados del COAC 2022.

–Cuarteto, chirigota y ahora comparsa. ¿Cómo ha sido ese tránsito?

–Ha influido mucho el Carnaval este tan raro. Cuando en su momento teníamos que decidir si hacíamos algo para el Concurso, con los meses de diciembre y enero tan fuertes con la omicrón, la sexta ola y sus castas enteras, no nos veíamos en el contexto que nos gusta. Ni teníamos el tiempo ni el fondo con el que nos gusta hacer la chirigota, veíamos que no era lo mismo, que todo era muy desmotivante, hasta la misma fecha. Estábamos poco convencidos, así que buscando una motivación distinta, pensamos que igual era el momento de probar y en cierto modo matar el gusanillo. De hecho casi todos los del grupo, menos el Peña y yo, han salido en comparsa, así que siempre ha estado flotando esa posibilidad. Se me ocurrió, me dio un chispazo y la gente reaccionó bien.

–Los ilusionó con el cambio de modalidad, vaya.

–Sí, porque nosotros teníamos el tipo de la chirigota, pero nos gusta hacerla de otra forma, no nos gusta hacerla corriendo.

–Podría decirse que os habéis ilusionado con una nueva novia.

–Algo así, jaja. Le hemos puesto los cuernos a la chirigota, que es nuestra novia de siempre, jajaja. Todos los grupos salen pero tal y como a nosotros nos gusta trabajar nos veíamos incómodos. Como esto es otra historia, como nunca lo habíamos hecho y como no sabemos por donde va a salir, pues dijimos: vamos pa lante. Ese morbo de lo desconocido, esa insconsciencia te da el arrojo necesario.

–Tenía la sensación de que esta infelidad con la comparsa era ahora o nunca.

–Posiblemente, porque estamos ya en los cuarenta y tantos y nos decíamos: nos vamos a ir del Carnaval y no lo vamos a hacer. Así que aquí estamos, de comparsistas.

–¿Pero volverá con su novia de siempre tras esta aventura?

–Sí, sí, creo que esto va a ser eventual.

–Una canita al aire.

–Una aventurilla sí. Es que este año es todo muy raro. Imagino que cuando veamos el ambiente normal volveremos al redil chirigotero. Pensamos que la vuelta a lo de siempre va a ser natural.

–¿Y no le cuesta aceptar ese cambio?

–Mucho, de hecho a veces estoy por ahí y digo voy a ver a la gente de la chirigota, y me corrigen: comparsa, eso comparsa. Esto es un desliz.

–Os hubiera venido de categoría el tipo de surferos este año.

–No te creas, porque el neopreno da un montón de calor, hubiéramos tenido que cortarlo.

–¿A nivel compositivo le ha costado cambiar el chip?

–Tampoco tanto, porque en el momento en que pensamos la historia yo tenía recopilado como una cosita, ahí en el fondo del cajón, y pensé que de ahí podía tirar. Estas cosas que las tienes pensadas pero que no te da ni por comentarlas. Del tirón surgieron muchas de las bases, del esqueleto de la comparsa, y así resulta un poco más sencillo. Después, la estructura de los pasodobles y los cuplés yo las considero primas hermanas de la chirigota con la comparsa, o al menos de la comparsa que vamos a llevar. Entonces tampoco ha habido mucho cambio, en el sentido que igual hay que darle un matiz, una pincelada distinta, pero tampoco mucho más.

–¿Y cómo han gestionado el tiempo para engendrar esta nueva creación?

–Es que una de las ventajas que hemos encontrado con la comparsa es que el humor nos quitaba mucho tiempo, el plasmar el humor. Buscarlo y una vez encontrado que sea válido, que sea bueno y que nos guste. Eso gasta mucho tiempo, porque el humor se debate mucho en nuestros ensayos. No por esto que está tan de moda de si ofende o no ofende sino por la propia calidad del humor. Porque además el humor es algo tan personal e intransferible, poner de acuerdo a tanta gente tiene su debate y tiene su pérdida de tiempo, que nos lo hemos ahorrado.

–También se habrá ahorrado no hacer 24 cuplés.

–No hacen falta no, menos mal, pero quizá eso es lo de menos. Lo más coñazo es el popurrí, de la chirigota me refiero, porque el popurrí lo vas a cantar todos los días y la carga del humor del popurrí tiene que ser un humor que no caduque al segundo día. Una pieza de ocho minutos que la vas a repetir cuatro veces siempre preocupa. Por eso creamos una fórmula para que ese humor no sólo sea bueno sino que sea más duradero y que no decaida con el avance del Concurso. Ese tiempo de tormenta de ideas, de sentarte, nos lo hemos saltado. Yo este año he llegado con mis cosas, las he cantado y si ha gustado pues se ha metido y en paz. Ya luego que pegue o no pegue no lo sé, pero yo sí que he notado más esa zona de confort.

–¿Qué comparsa nos vamos a encontrar esta noche?

–Tenemos unos ideales, unas referencias, que mezclan muchos estilos que han salido en el Falla y en el Andalucía, porque vamos a ir un poquito más atrás. Creo que es una comparsa muy compacta, pero no sabría definírtela. Es una cosa que va a recoger lo que a nosotros nos ha gustado desde chiquititos, igual tiene más de ese Carnaval que del actual. Cuando teníamos menos años éramos más de cintas de casettes que ahora. Son las referencias que tenemos todos y lo que hemos querido hacer. Tampoco sé qué recorrido puede tener eso en el Concurso ni si va a gustar más o menos, si va a haber más añoranza o no va a ser entendida del todo porque el público cambia, pero es lo que queríamos hacer. Es un poco un juego. Plasmar una ilusión nuestra como si fuéramos chiquillos otra vez y hacer una comparsa de las que a nosotros nos gustaban. Van por ahí los tiros. No es una comparsa complicada, no es difícil de escuchar ni de entender.

–Como le den el primer premio se va a tener que ir de Cádiz.

–Totalmente, me tengo que exiliar.

–No se lo van a perdonar.

–Jajaja… ya te digo. Bueno, no vamos ni mucho menos con esa idea. Es que tampoco sé dónde vamos a estar. Si vamos a pelear por estar arriba, a luchar por pasar a la final o estar simplemente ahí y hacer un buen papel… no lo sé, de verdad.

–Pero es consciente de la expectación que ha generado la comparsa ¿no?

–Sí, pero la expectación depende de cada cual. Es que date cuenta que los aficionados no tienen una referencia anterior, no tienen dónde fijarse. Si nunca hemos hecho una comparsa. Cada uno está idealizándola y tendrá unas expectativas. Yo no puedo escribir al gusto de todo el mundo, la hago al mío, al nuestro, y supongo que habrá gente que cuando la escuche pues se llevará una decepción, evidentemente. Habrá quien diga: me esperaba otra cosa. Y otros que dirán: pues era justo lo que me esperaba.

–A pesar de los pocos días de Concurso que llevamos ¿qué le está pareciendo?

–Aún no he estado por el Falla pero imagino que hará un bochorno que no veas. Lo poco que he visto me parece bien, quitando el calor no hay mucha diferencia con febrero de cualquier año. No se está escatimando en los montajes, ni en los tipos ni en nada. La gente está concursando dándolo todo a pesar de superar los obstáculos que se han tenido para ensayar y demás. Hasta el momento todo muy normal, afortunadamente.

–Pensaba que iba a ir la gente un poco más sencilla con los montajes pero todo lo contrario.

–Es que nadie se va a guardar nada. Cuando te metes vas a saco y da igual todo. Nadie se va a reservar, nadie va a decir: tengo una idea estupenda de pasodoble pero mejor la dejo para el año que viene. La gente tira toda la artillería que le está llegando a las manos. Sí es verdad que igual se va a notar que el Concurso es más corto, que vas a tener menos tiempo para ir escribiendo sobre la marcha.

–Lo que va a ser diferente va a ser la calle.

–Creo que sí. Al fin y al cabo el Falla es una burbuja, te metes allí dentro y ni te enteras. La calle se puede resentir en muchos aspectos, sobre todo lo que es el Carnaval de día. Me parece que no se va a poder hacer nada antes de las siete de la tarde o las ocho. Se pierden momentos bonitos. A nosotros nos gusta ir todos los domingos de Carnaval a la una de la tarde a la escalera de Medicina y cantar. Esta vez lo tenemos previsto pero imagino que será por la tarde-noche. También es cierto que igual va a haber menos eventos de la provincia y a lo mejor nos vamos a encontrar con algo más íntimo, con agrupaciones moviéndose menos, que igual puede ser algo positivo para el aficionado. También confío mucho en el sábado por la noche, que lo teníamos ahí como asignatura pendiente e igual este año se convierte en algo más tranquilo, más para los gaditanos, porque coincide con ferias, con el Rocío, así que esa noche puede ser más nuestra otra vez.

–Pero usted es de los que prefiere febrero, ¿no?

–Hombre, por favor, por supuesto, que se acabe ya esto y recuperemos nuestro Carnaval en febrero, que esto sea sólo un año.

–Y sin carpa. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Para no molestar a los vecinos de Santa María se molestará a los de la Viña?

–Eso es lo que he pensado. Creí que este año la carpa, con eso de que los chavales están de exámenes, iba a ser reconquistada por los puretas, pero qué va, no hay forma.

–Jajaja…

–Está claro que la gente se mueve, va a salir y va a hacer ruido. Si no en un sitio en otro. Pero todas las ciudades tienen su fiesta. Cádiz, por suerte o por desgracia, es muy chiquitito, y no tenemos un reciento ferial ni una explanada donde podamos ir a hacer ruido sin molestar a nadie. Es el precio que hay que pagar por tener una semana de diversión, y este año más todavía con todo lo que hemos pasado.