A Soco López, una de las caras, y de las voces, reconocidas y reconocibles de esta fiesta, le encanta viajar. Eso sí, durante el Concurso, que se encarga de seguir y retransmitir en Canal Sur, la periodista aparca la mayoría de sus aficiones para dedicarse en cuerpo y alma al certamen carnavalero.

–¿Qué programa le gustaría presentar más allá del Carnaval?

–Pues la verdad que me gustaría presentar un informativo regional o estatal durante el fin de semana.

–¿Qué serie estaba viendo antes del Concurso?

–Si hay COAC, no hay series (ríe). Pero de cara al Concurso he dejado aparcada la última temporada de House of Cards.

–¿Qué libro está leyendo actualmente?

–Ahora mismo, uno obligatorio. Es un manual de defensa internacional para el grado de Ciencias Políticas.

–¿Y qué tipo de música escucha en su día a día?

–Un frito variado. Noticias, música bailonga de los años 80 y 90... También me gusta Silvio Rodríguez, Fito, Antílopez y hasta ópera.

–¿Qué rincón de Cádiz le gusta más?

–El entorno de La Caleta con amigos, cervecitas y muchos niños felices jugando. También echo de menos vivir en La Laguna, muy juancarlista, sí.

–El viaje de su vida...

–Tailandia y un monumental ataque de risa incontrolable en un tuc-tuc por medio de Bangkok.

–Un vicio que se pueda contar...

–Salir a correr. Ya me he inscrito en la Media Maratón de la Bahía y, si acabo bien, lo celebraré con una olla de pulpo a la gallega (otro vicio).

–¿Qué viaje está loca por hacer?

–Cerquita, el Camino de Santiago en bici. Pero estoy loca por conocer Perú.

–¿A qué o quién mandaría lejos?

–Muuuy lejos a quienes siguen cuestionando la violencia machista y las desigualdades de género.