Selu García Cossío: "Como Juan Carlos Aragón ha escrito no escribe ni escribirá nadie"

La muerte de Juan Carlos Aragón afectó mucho también a Selu García Cossío. “No se muere el que quiere, si no el que puede. Y Juan Carlos Aragón no se podrá morir nunca porque no lo dejaremos. El Cabesa ya viene de vuelta porque subió y bajó del paraíso a los infiernos unas pocas de veces y al final se quedó en Cádiz para siempre... Con todos mi respetos a los que están y a los que ya no están, como Juan Carlos ha escrito, no escribe ni escribirá nadie. Un verdadero lujo para el carnaval. Con lo larga que es la historia qué suerte haber sido contemporáneo suyo...".