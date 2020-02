“Mi madre no me deja poner Carnaval en casa y escucho música festivalera”

Es difícil que no esté liado con algo de Carnaval, pero Roberto Gómez, que este año se ha incorporado como autor a la chirigota del Sheriff junto con Juan Pérez, tiene algunas aficiones más allá de la fiesta gaditana.

–Diga la verdad, ¿desconecta del Carnaval en el algún momento?

–Cuesta pero sí. Sobre todo en mi casa, donde estudio. Además mi madre no me dejar poner Carnaval y escucho a Juanito Makandé, Los Astlándticos, El Canijo de Jerez, música festivalera que le he cogido hasta cariño de trabajar en tantos festivales.

–¿Va mucho a repostar o es de los que va a todos lados andando?

–Yo ando más que Kung Fu, porque me gustan mucho los bocadillos sin plomo y con lomo.

–¿Qué le gusta hacer en familia?

–Pues me gusta irme con mis hermanos a todo lo que esté relacionado con el motor. Ellos son muy distintos a mí, son mecánicos y nos vamos a la Motorada, a Jerez y también con motos de agua. Me encanta ver Cádiz desde el mar.

–¿Es cinéfilo?

–Pues me encanta el cine bélico, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, como ‘La vida es bella’, ‘La lista De Shindler’. Lo que no veo es la tele, no tengo. Lo de Estefanía me lo tuvieron que explicar.

–¿Es usted gadita?

–Sí, me considero gadita y además exploro mucho sobre la historia de Cádiz, sobre sus curiosidades, sus calles. Me gusta leer a Pedro Payán, escuchar a Javi Osuna,...

–¿Lo que se habla en Moret es secreto de Estado o se puede contar?

–Allí se habla mucho de la actualidad de Cádiz, te enteras de lo que va pasando en la ciudad y el rincón del veneno es desde luego mi rincón preferido.

–¿Y la playa de Los Corrales el segundo?

–Un día en la Piedra Barco con marea vacía es un día perfecto. Estar con los amigos y que pasen por la orilla gente con ‘ange’. Es que allí veo a más gente del barrio que en el propio barrio, donde ya no queda nadie.