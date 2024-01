¿Quillo, y a ti por qué te dicen... Remolino?

Poco después de estrenarse como corista en las tablas del Teatro Falla, buscamos a Enrique García Rosado 'Kike Remolino' para que participe en nuestra sección sobre el origen de los motes de los carnavaleros.

Con su tipo, y sus especiales lentillas de los fareros ciegos de 'Los iluminados', el autor no duda en contarnos sobre un apodo que le acompaña desde la niñez, desde que jugaba con sus amigos en la Plaza de San Antonio, con diez o doce años.

"Pues me lo pusieron dos personajes de infancia como son Javi Katumba y Miguelito el Fuego, que es pelirrojo. Resulta que yo salía de mi casa siempre muy bien peinado pero en cuanto me ponía a dar pelotazos en San Antonio, ya se me ponían los pelos como Goku mosqueado", cuenta con arte.

Y de ahí viene, "no de que sea muy nervioso, que también", explica. "Es que yo tengo tres coronillas -argumenta señalándose la cabeza- y ya se me ponían los pelos asalvajados. Y nada, se te queda, como todos los motes".