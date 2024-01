¿Quillo, y a ti por qué te dicen... Pepito el Caja?

José María Moreno 'Pepito el Caja' nos cuenta por qué lo llaman así. "Fácil", dice, "yo estaba en un grupo de danza folclórica, y había muchos pepes y como yo tocaba el cajón flamenco pues me llamaron Pepito el Caja".

Así que "la primera vez que fui a la tele me dijeron que me tenían que rotular con un nombre artístico y me dije.. ¿qué nombre me pongo?, Joselito de Cádiz, Pepe... y me acorde de esta mujer que me decía esto, Pepito el Caja, que sonaba así cariñoso. Lo propuse y gustó y ahí se quedó".

Pero en lugar de Pepito, añade, "intento que sea Pepe, no por ná, para que no sea como Ramoncín, que con más años... siguen llamándole así". Asegura, no obstante, "que a nivel personal me encanta que me llamen Pepito. Y de ahí lo de Pepito o Pepe el Caja".