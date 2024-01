¿Quillo, y a ti por qué te dicen... Principito?

"¡Venga, lo explico! De hecho, creo que hay mucha gente se va a enterar ahora de por qué me dicen así". David Domínguez, más conocido como David el Principito, desvela el motivo de su sobrenombre en la sección ¿Quillo, y a ti por qué te dice...? que ha ideado Diario del Carnaval en este COAC 2024.

Así, el autor de la comparsa '¡Con lo bonito que era!', y también componente en los últimos años de la agrupación de Tino Tovar (que no sale este año), cuenta que su mote le viene "desde muy chico". "Mi madre era sastra y cuando pequeño se llevó desde los cuatro a los seis o siete años haciéndome disfraces de príncipe. Eran todos diferentes, pero era un año tras otro, y la gente de allí de mi barrio, del barrio de Santa María, pues empezó a decirme Principito", recuerda.

David, que "de pequeño tenía el pelo así con ricitos rubios y los ojos azules" relata que la gente le decía que se parecía "al del Príncipe de Beckelar" (aunque más bien parece que representaba la imagen típica de El principito de Antoine de Saint-Exupéry) y así, aunque su madre lo vistiera en años sucesivos con otros disfraces, el mote perduró.

"Dentro del mundo de los motes, no he escapado mal", reconoce El Principito que, de todas formas, asegura que "en Cádiz, es lo que hay, si no te gusta, además, es peor, porque la carga sería el doble", ríe.