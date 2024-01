COAC 2024| David 'Principito' despierta a 'Robots' de Quiñones en '¡Con lo bonito que era!'

Lo primero que quiere dejar claro David Domínguez es que 'Con lo bonito que era', la comparsa con la que este año enfrenta el Concurso firmando autoría en solitario, "no es un homenaje a Robots". Eso sí, sus comparsistas enfundados en el tipo se nos cruzan por los camerinos del Gran Teatro Falla minutos antes de salir a escena y no podemos dejar de retrotraernos al año 1983, a la bendecida obra de Joaquín Quiñones. Pero no, no es un homenaje a 'Robots', "sino que, efectivamente, es el Robot de Quiñones al que despierto 40 años después pero para contar la historia que quiero contar".

La historia de 'Con lo bonito que era', la visión nostálgica de David el Principito sobre un Carnaval que "ya no está". "Yo, por edad, he tenido la suerte de disfrutar de los carnavales de los ochenta, de los noventas, de esas grandes agrupaciones. Y no es una crítica a lo que tenemos ahora pero sí es cierto que todo ha cambiado mucho, ya no tenemos el mismo público, ni el mismo concurso, ni el mismo Carnaval... Y, bueno, uno va cumpliendo años y piensa justo eso, Con lo bonito que era..., la nostalgia...", descubre el autor pero también componente en los últimos años de la comparsa de Tino Tovar.

De hecho, el descanso de Tovar en este COAC 2024 le ha permitido estar "completamente involucrado y metido" en su creación de este año. "Es la comparsa que siempre he querido sacar, a la manera que siempre he imaginado, así que estoy muy ilusionado, más ilusionado que nunca", confiesa el comparsista que conoce "muy bien" la fiesta ya que escaló a adultos desde agrupaciones de la cantera.

"Por esto te digo, toda la vida, y he vivido esto con diferentes facetas, como componente, como autor, como aficionado por supuesto... Así que vengo a contar un poco todas esas cosas que he vivido y disfrutado desde chico. Así, un personaje como el Robot de Quiñones me daba juego para contar la historia", amplía el compositor que espera llegar al corazón "de la generación que vivió 'Robots' pero también picar el gusanillo a los que no conocieron esa época".

¿Y Joaquín Quiñones, sabe de esta resurrección? "¡Sí, antes de ayer estuvo en el ensayo! Le gustó mucho, le gustó... Se emocionó vamos con algún detalle... Porque, bueno, mi hija Daniela, que tiene 12 años, sale también haciendo el robot como salía la niña de la comparsa y, bueno, a mí me dio mucha alegría que a un autor como Quiñones le pareciera bien", cuenta el carnavalero deseando que su comparsa de este año también conecte con el resto del público.

"Y en una sesión como la de hoy... Menos mal que cantamos antes (que Martínez Ares), cantar después hubiera sido un poquito más duro, creo", ríe.