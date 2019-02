Pilar Ogalla: "Me he sentido muy arropada"

La bailaora gaditana Pilar Ogalla debutó ayer miércoles en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas con su participación en el popurrí de la comparsa de David Márquez Mateos, 'El marqués de Cádiz'. "Me he sentido muy arropada por todos los componentes; ha sido inspirador bailar rodeada de tantas voces bonitas", explicó la artista al término de la actuación de la agrupación.

Ogalla, una de las artistas más reputadas de nuestra tierra, ha colaborado con la comparsa del Carapapa por su amistad "con el director de la agrupación, Paco Trujillo". "Yo conozco a Paco desde hace muchos años y él me propuso participar y me hizo mucha ilusión porque como gaditana que soy me encanta mucho nuestra fiesta. Así que la comparsa me grabó el trocito de popurrí en el que yo tenía que salir y me he ido preparando esta coreografía", detalla.

La bailaora y coreógrafa, que reside actualmente en Jerez, salió "muy contenta" de escena con el resultado de su colaboración con la comparsa. "Era la primera vez que lo hacíamos, realmente, todos juntos, y yo desde luego me he sentido muy cómoda", se congratulaba la artista que optó por la bata de cola "como significado de Cádiz" y el abanico "porque también tenia el popurrí como sones habaneros" para adornar su coreografía que espera "repetir en cuartos de final" si "la agenda" se lo permite.

Y es que Ogalla participa dando cursos en el Festival de Flamenco de Jerez, además de tener que atender los compromisos de la compañía que dirige junto a su pareja, Andrés Peña.