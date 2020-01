La Pestiñada, en el aire

La Pestiñada Popular que debía celebrarse el sábado 8 de febrero está en el aire. El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado en una nota de prensa que ya se encuentra explorando distintas vías para la celebración de este evento gastronómico "tras el anuncio repentino y unilateral de la Peña Los Dedócratas de no organizarlo".

“Lamentamos que de nuevo la historia se repita y que el presidente de la peña decida días antes del evento en nombre de la peña que no organizará el acto”, ha indicado la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, quien pide “un poco de responsabilidad al presidente de la peña, no sólo por el enorme esfuerzo depositado por los técnicos del Ayuntamiento, sino por la falta de miramiento y compañerismo con los hosteleros de la ciudad, que cuentan con un acto de estas características en sus previsiones”. Al mismo tiempo, manda un mensaje de tranquilidad al comercio y los bares locales, porque el Consistorio ya se encuentra trabajando en alternativas al respecto.

Lola Cazalilla. Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz. "Hemos echado en falta un mínimo de compromiso por parte del presidente de la peña a la hora de poner soluciones"

“Hemos echado en falta un mínimo de compromiso por parte del presidente de la peña a la hora de poner soluciones y situar en el centro el interés de la fiesta grande de Cádiz”, recalca la edil. Según el Ayuntamiento, la decisión de no organizar la Pestiñada por Los Dedócratas encuentra su origen en la no concesión de una subvención por concurrencia competitiva para el evento gastronómico, aportación a la que no ha podido acceder por una deuda de la peña con el Ayuntamiento de Cádiz que asciende a 1.900 euros por impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una circunstancia que no fue comunicada a Fiestas. Según se indica desde el Consistorio la Ley obliga a estar al día en el pago de las tasas si se quiere acceder a una subvención en este marco.

“Pese a ello, hemos intentado en todo momento encontrar la solución. Eso sí, bajo dos principios que sí son dos premisas inquebrantables en este Equipo de Gobierno: la transparencia y la legalidad con cada céntimo de dinero público. Lo que no íbamos a hacer, de ninguna de las maneras, es una operación opaca o un dedazo. Esa época ya ha concluido”, ha apostillado Cazalilla. La edil añade que, “pese a las desavenencias manifiestas y el sectarismo político que ha demostrado el presidente de la peña”, el Ayuntamiento de Cádiz seguirá con la mano tendida cuando se trate de poner “por delante y como prioridad” el interés de Cádiz, de las fiestas, de los gaditanos y gaditanas y del comercio local. “Eso está por encima de cualquier interés sectario y partidista”, sostiene.

Por último, explica que desde que el presidente de Los Dedócratas “comunicó la sorpresiva negativa” la Delegación de Fiestas está trabajando en alternativas que la concejala espera poder concretar pronto.