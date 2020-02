Dice Pepe Baena, y dice verdad, que uno de los principales hilos conductores de su obra es la concepción del arte como algo experiencial, vivencial. “Yo sólo suelo pintar lo que vivo, lo que veo, lo que experimento en primera persona”. Cómo no, entonces, abrazar los pinceles para captar “la esencia” del carnaval que más adora, el carnaval callejero, y plasmarla en una serie de obras que hoy conforman la exposición Óleo, óleo mi Cádiz, que se puede visitar desde esta tarde de jueves, a partir de las 19.00 horas, y hasta el próximo 12 de marzo en la Fundación Cajasol.

“Son cuadros que he estado trabajando durante todo el año. De hecho, comencé el trabajo de campo, con fotografías y algunos dibujos, justo en el Carnaval del año pasado y ya me puse a pintar cuando terminó la fiesta”, precisa el artista gaditano que reúne en 17 óleos sobre lino diferentes aspectos del “verdadero Carnaval”, el más canalla y rebelde, el que todos los años inunda las calles de Cádiz. “Están desde agrupaciones que conozco y me gustan, a un ensayo de mi propia chirigota, al retrato de mi mujer disfrazada amamantando a nuestro bebé (una obra que fue aspirante al certamen del cartel oficial del Carnaval 2020)...”, explica Baena que, recuerda, que el único cuadro donde aparece “una cara conocida” del Carnaval del Concurso es “un retrato del Selu”.

“Es que mi intención era homenajear al Carnaval de la calle, que es el Carnaval que me enamora, el más importante para mí y el que vivo con más intensidad”, explica el artista que lleva “18 años” participando de la fiesta con su chirigota callejera que este año, avanza, homenajearán al Sopa con la propuesta ‘Los cenadores romanos’.

El objetivo de dar a conocer el carnaval callejero se cumple, además, con las cartelas que van acompañan las obras de la muestra –de gran, mediano y pequeño formato– y los textos realizados por dos autores compañeros de callejeras como son Ana López Segovia y Paco Gómez, en los que hablan de la esencia de esta fiesta y, también, de la obra de Baena.

“Lo que sí puedo garantizar es que en esta exposición se representan a la perfección instantes concretos que desbordan esa esencia única del Carnaval de Cádiz y lo describen mejor de lo que yo podría hacerlo con palabras”, apuesta el autor de ‘La Viña Fashion Week’; mientras que la actriz, dramaturga y alma mater de Las Niñas de Cádiz atestigua que “pocos espectáculos he visto yo que tengan el tirón del carnaval callejero de Cádiz. Y bueno, he tenido la suerte de ver unos pocos ya, desde que hace más de treinta años me enamoré para siempre del teatro”.

Una fascinación que Baena, un relator sabio de la realidad circundante, transmisor de una figuración excelsa que sabe impregnar de gracia, magia y gusto, se encarga de lanzar directamente al espectador a través de su pintura sincera que convence a la Fundación Cajasol con la que vuelve a colaborar.

“Sí, hace unos años ya hice una exposición con ellos, recuerdo que fue la primera en la que empecé a introducir retratos, que es ahora a lo que más me dedico... Y, nada, surgió de nuevo la oportunidad y la tomé ya que me hace muy feliz exponer en, a mi juicio, una de las salas más bonitas y mejor situadas de la ciudad”, opina el artista cuya muestra se podrá visitar “todos los días”.