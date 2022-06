Paz Santana: "No he preparado disfraz fresquito porque el domingo estaré trabajando en El Rocío"

Paz Santana participa con arte en la veraniega sección de 'Diario del Carnaval' y se mete en uno de los cuadros más famosos de Francisco de Goya, ‘La maja desnuda’.

–¿Cuántas veces le han dicho que es maja?

–Varias veces, y siempre agradable, porque me rodeo de gente que me aprecia.

–¿Ha pasado más calor que en el Falla?

–Sí, sí. Yo vivo en Sevilla y los 40 grados cuando llegan, llegan de verdad. En preliminares me han dicho que fue peor, pero estoy acostumbrada al calor sevillano no tengo más remedio. Y es verdad que una de las grandes olas de calor la viví en Antenas en el Partenón.

–¿Nudismo en las playas de Cádiz sí o no?

–Yo respeto a quien lo haga, no me molesta, pero soy más tímida en este sentido, no suelo practicarlo.

–¿A quién colgaría en un cuadro del Museo del Carnaval?

–Con todo lo que hay es difícil. Pero para mí la chirigota del Noly, que siempre he seguido desde sus primeros años la unión con Cárdernas, Manolín y Peñalver. Una de mis chirigotas preferidas es ‘Los enterraores del siglo XX’.

–¿Cómo está viendo este COAC veraniego?

–Creo que es extraño y a la vez apasionante, por todas las novedades que se están dado. A lo mejor no hubiéramos visto al Vera en una comparsa, o el renacer de la comparsa de Aragón, el legado de Santander en su hijo Manolín, o las mujeres de ‘We can do...’ por ejemplo.

–¿Tiene ya preparado un disfraz fresquito para Carnaval?

–No, no he preparado nada porque no voy lo voy a poder vivir. El domingo, como en mi programa (Andalucía Directo) hemos seguido todas las fiestas incluida el Carnaval, estaré haciendo un especial del Rocío. Son los contrastes que nos deja este año.

–¿Dónde se imagina así de relajada y tranquila como en la pintura?

–Frente al templo de Melkart. Siempre ha sido mi paraíso el Castillo de Sancti Petri y desde cualquier perspectiva es bueno para tumbarse, relajarse y ver esconderse el sol desde el Castillo.