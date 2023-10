El PSOE de Cádiz propone mejoras en los Carruseles de Coros y la Cabalgata, y acercar el Carnaval a Extramuros

"El PSOE tiene claro qué medidas se pueden llevar a cabo para mejorar la semana de Carnaval, así lo plasmamos en nuestro programa electoral y esa es la línea que vamos a seguir", ha aseverado José Macías, quien ha destacado la importancia de la correcta organización del Carnaval que se vive en la calle durante los días que dura la fiesta y son un importante atractivo tanto para gaditanos como para visitantes.

Desde el partido socialista compartirán estas medidas en el Consejo de Participación de la Fiesta del Carnaval previsto para el martes 17 de octubre, "medidas que vienen a acercar más el Carnaval a la zona de Extramuros, a mejorar la Cabalgata o el Carrusel de Coros", ha avanzado el edil.

Macías ha advertido que, a día de hoy, poco o nada se conoce sobre las propuestas del PP ni el modelo de organización de Carnaval que quieren para la ciudad de Cádiz, "no olvidemos que el PP ni tenía programa electoral en campaña, por lo que es imposible saber qué piensan hacer para que la ciudad luzca como se merece y se disfrute del Carnaval en la calle de forma cómoda, organizada y segura", ha señalado.

En cuanto a las medidas socialistas, el concejal ha recordado que respecto al Carnaval de la calle, desde su formación siempre han defendido que los barrios de Extramuros deben tener más cabida en la fiesta, ya que "el Carnaval no le pertenece únicamente al casco antiguo”. Una presencia que puede aumentarse a través de la celebración de la Batalla de Coplas en nuevas ubicaciones, la instalación de tablaos, con una mayor iluminación y exornos, con la participación de las asociaciones de vecinos en la Gran Cabalgata y con concursos de adornos de escaparates, patios, balcones o incluso plazas de toda la ciudad.

Así mismo, entre otras de las propuestas que hace Macías, ha mencionado el hecho de que la presentación del cartel del Carnaval del siguiente año se haga el Domingo de Piñata y tenerlo así con un año vista, "y no como ocurre en la actualidad que, por ejemplo, a cuatro meses de la celebración aún no tenemos cartel".

Respecto a los premiados del COAC el concejal hace dos puntualizaciones: la primera, que los premios del COAC sean entregados en la misma semana que se celebra el Carnaval; y la segunda, que los primeros premios del concurso participen en la Gran Cabalgata, ya que "sería un atractivo añadido al desfile".

Macías ha añadido que el Carrusel de Coros debe organizarse con suficiente antelación que aspectos de importancia como puede ser la comprobación de la documentación o las medidas de seguridad se encuentran en orden y disponer de tiempo para subsanar las deficiencias en caso de que fuese necesario. En cuanto a la participación de las diferentes modalidades en el carnaval de la calle, ha comentado que sería de interés contar con los romanceros en los tablaos e incluirlos en las Batalla de Coplas.

Para finalizar, ha hecho alusión a la posibilidad de sustituir los fuegos artificiales por espectáculos de luz. "Se pueden conseguir espectáculos igualmente atractivos de manera más sostenible y respetuosa puesto que no se generan residuos, se evita el riesgo de incendios al no utilizar elementos de pirotecnia y no se produce ruido, que puede ser muy molesto para personas especialmente sensibles", ha concluido el edil.