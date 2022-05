El PP de Cádiz asegura que la ubicación de la carpa de Carnaval es "fruto de la improvisación y la flojera de siempre"

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) en el Ayuntamiento de Cádiz, a través de su concejal José Manuel Cossi, ha valorado negativamente la decisión del Equipo de Gobierno de ubicar la carpa para las fiestas que a modo de carnaval organizará el Ayuntamiento en junio entre la estación de RENFE y la muralla bajo la Cuestas de las Calesas. "La ubicación de la carpa en este sitio es fruto de la improvisación y la flojera de siempre. Han optado por un emplazamiento más cerca de las viviendas, lo que provocará más molestias a los vecinos, optan por quitar aparcamiento de rotación en unas fiestas que se supone quiere atraer visitantes. El peor imposible como lema", han asegurado desde el Grupo Popular.

Los populares han lamentado que "los anticapitalistas prioricen sacar más beneficios al bienestar de los vecinos o mantener el poco aparcamiento que no se han cargado ya. Es evidente que esa ubicación alienta a una puja más alta que otras como el Muelle Pesquero o la Punta, sitio que boicotearon los que ahora gobiernan, precisamente por las molestias que supuestamente causaba. Pero está claro que lo poco que se hace en esta ciudad siempre pasa por una máxima, quitar aparcamiento; ahora incluso en el supuesto Carnaval, cuando más falta hará para que venga la gente".

El concejal popular también ha denunciado que "Kichi desoye a Cádiz en todo; hace el Carnaval cuando quiere, pone la carpa donde quiere, y como alguien diga que no está de acuerdo lo mismo lo manda a empadronarse en Camposoto. La participación no ha sido nunca un criterio para Kichi, por eso antepone el interés económico al bienestar de los vecinos, y por eso ni se le pasa por la cabeza reunirse con los vecinos de Santa María ni para esto ni para nada. Cansado estamos ya de escucharle que Cádiz es su prioridad, pero realmente Cádiz es solo un instrumento para él y su formación en la que experimentar hasta dónde puede aguantar una ciudad los desmanes de Adelante Cádiz. Los experimentos se hacen con gaseosa, no con el descanso de una parte de la ciudad".

Los populares han destacado que ha sido precisamente "el año que más tiempo han tenido para buscar la mejor alternativa es cuando menos trabajan en ello. Ahora piden a los demás que busquen bolsas de aparcamiento, pero ni gestionan nada con Zona Franca, ni con Subdelegación del Gobierno, ni con Autoridad Portuaria. Crean un problema y piden que otros se lo solucionen; la tónica habitual de Kichi".

Cossi ha concluido advirtiendo que este es solo uno de los problemas que se avecinan "respecto al seudo carnaval que se avecina. Los hosteleros no saben la programación que se está preparando, si es que se está preparando algo, y tienen hasta el jueves para pedir autorizaciones para instalaciones de las barras que no saben dónde pedirlas porque no saben qué hay, cuándo y dónde. La vigilancia para el COAC no ha salido a concurso, el servicio de acomodación tiene un serio problema de empresas y estamos a cinco días de que comience la cantera y a diez de que comiencen el de adultos".