Cazalilla asegura que el impacto del sonido de la carpa del Carnaval "será similar al de años anteriores"

Ante el revuelo suscitado por la nueva ubicación de la carpa del Carnaval de Cádiz de 2022 por parte de un sector de los vecinos del centro histórico, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha querido esgrimir la serie de razones ("influían muchas cosas") que han motivado el cambio de localización del ya tradicional elemento de ocio de las fiestas, además de hacer un llamamiento a la calma pues asegura que el impacto del sonido "será similar al de otros años".

"Cádiz es una ciudad que no cuenta con suelo no residencial para desarrollar actividades de este tipo por lo que siempre habrá algún barrio que esté cercano, pero todos estos elementos se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el proyecto para que el impacto de sonido en los barios colindantes sea similar al de años anteriores", tranquiliza la edil que también recuerda que esta es esta instalación que se situará en la Muralla del Parque de Ondalla (el solar contiguo a la muralla de la Cuesta de las Calesas y frente a la estación de trenes que actualmente se utiliza como aparcamiento de zona azul y naranja) es sólo para una semana, "no es permanente ni va a estar todo el verano".

Con todo, asegura, las empresas interesadas en explotar la carpa deberán presentar "un estudio que garantice la menor repercusión del sonido en la ciudad"; según el pliego, la disposición de los altavoces deberá de "lanzar el sonido al mar" y, suma, "la carpa es cerrada con salidas a la terraza, y esa zona de salidas, está proyectada en la parte más cercana a la estación del tren, parte opuesta a la muralla".

¿Por qué no Adif?

A los argumentos que mitigan la alarma por el aumento del ruido, Cazalilla arrima las razones del porqué no se ha podido contar con los terrenos de Adif. También son variadas aunque la mayoría responden al cambio de condiciones de cesión de los terrenos por parte de la empresa.

El motivo económico es claro. En años anteriores, "Adif no cobraba al Ayuntamiento el alquiler del suelo", que este año hubiera sido 40.000 euros. Con todo, asevera la concejala, las obras de Cádiz hubieran impedido colocar la carpa en la zona del pasado año, "además de que Adif también tiene previsto comenzar obras este verano".

Otro motivo por el que no se puede contar con la ubicación de los últimos años es porque ahora Adif tampoco permitía al Ayuntamiento "utilizar el alquiler para una licitación pública como años atrás". "Teníamos que ser nosotros mismos los que gestionáramos la actividad desde el Ayuntamiento, no quien ganase la adjudicación", relata Cazalilla que también advierte que Adif tampoco les autorizaba "que hubiera actividad de terraza/bar".

Un Carnaval lo más completo posible

Ante la imposibilidad de utilizar estos terrenos de Adif, la concejala valora la muralla del Parque de Ondalla como un lugar factible para levantar la carpa del Carnaval a la que considera "un elemento más de la fiesta, con todas las opiniones diferentes y respetables que despierta".

"Siempre hemos defendido que intentaríamos desarrollar un Carnaval lo más completo posible y creemos que celebrar el Carnaval con todas sus actividades es necesario este año más que nunca, la gente merece disfrutar y necesita normalidad después de todo lo que hemos atravesado", apuesta.

"Por otro lado -apostilla Cazalilla- tenemos que tener presente que el Carnaval es una fiesta de calle. Que se vive en la calle. Y eso supone que tenga que existir una convivencia entre el descanso y el ocio. Pero esto no sólo ocurre en el Barrio de Santa María sino en toda la ciudad, en todo el centro, con las callejeras, los conciertos de San Antonio y tantas actividades".