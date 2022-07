'El Noly' será el músico de la chirigota de 'El Molina' en el Carnaval 2023

Tres años después de que sus músicas sonaran, en 2020, en la chirigota 'Noche el museo' y en la comparsa 'Los listos', las siempre esperadas melodías de Manuel Sánchez Alba 'El Noly' volverán a paladearse en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2023. El regreso se producirá como músico de la chirigota chiclanera de Jose 'El Molina', que en el pasado COAC celebrado entre mayo y junio fue 'Entre sábanas, selvas y ríos... este año vamos al Rocío', que alcanzó las semifinales y se clasificó en sexto lugar. En esta agrupación figuran varias componentes de la capital, algunos de ellos antiguos integrantes de chirigotas del Noly.

El nuevo proyecto de la agrupación chiclanera mantendrá el grupo, aunque aún no se ha decidido quien acometerá la autoría de la letra.

Aunque se anunció su presencia en la chirigota de este 2022 ‘El triángulo de las verduras’, finalmente El Noly decidió no participar. “La salud no me acompaña. No me encuentro con ganas y las pocas ganas que tenía me las ha quitado el cambio de fechas del Concurso y el Carnaval”, reconocía a este Diario el pasado mes de diciembre.