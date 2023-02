“Adelantaría el horario de inicio de las sesiones a las siete de la tarde”

–Preliminares abiertas y en el Gran Teatro Falla o qué propondría para esta primera fase del Concurso? (Fuera del Falla, a puerta cerrada, selección previa de grupos...)

–Pienso que todo el mundo debe tener la oportunidad de mostrar su obra. Bien es cierto que el público paga una entrada para ver calidad, pero hacer una previa antes lo veo muy complicado. Una obra hay que analizarla en su conjunto: disfraz, puesta en escena y repertorio.

–¿Le gusta la fase de cuartos o la eliminaría en favor de una doble vuelta de semifinal?

–Yo no la quitaría. Con la doble semifinal te puedes encontrar con un segundo pase de más baja calidad. Con agrupaciones que se quedan sin gasolina para dos semifinales. Cuartos está para conseguir que cada vez las fases vayan teniendo más calidad.

–¿Rebajaría el número de agrupaciones que acceden a esa fase de cuartos?

–Sería lógico, pero no veo justo el porcentaje por modalidad.

–¿Qué haría para limitar la duración de las sesiones, empezarlas antes o introduciría sesiones de tarde?

–Yo adelantaría el horario. No me gusta tarde y noche. Sí empezar por ejemplo a las siete de la tarde. Y quien tenga que trabajar al día siguiente no tenga que quedarse hasta las dos o las tres de la madrugada. Eso perjudica al concurso, al aficionado y a las agrupaciones.

–¿Sería más duro con los tiempos de montaje y desmontaje de las agrupaciones?

–Creo que más bien es un problema de infraestructura del teatro. Hay teatros que permiten que mientras haya una actuación ya se esté montando la siguiente. Sería cuestión de estudiar un sistema que nos permitiera hacer eso.

¿Le convence la actuación de los premios de la cantera en adultos?

–No lo veo del todo bien. Creo que la cantera tiene su momento, sus concursos, que también tienen que mejorar.

–¿Cambiaría el modelo del Concurso de la cantera a uno más alejado del espejo del de adultos? ¿Le va el modelo competitivo para los niños?

–Por supuesto. Eliminaría los premios para que los chavales aprendieran los valores fundamentales: la copla, aprender de los compañeros. Debe ser como una escuela. Si le metemos a los niños el veneno desde pequeñitos mal vamos.

–¿Está de acuerdo con el número de agrupaciones que pasan a la semifinal?

–Deberían ser más igualitarias en el número de agrupaciones por modalidad. Mejor un porcentaje que un número fijo.

¿Gran Final de 3 ó 4 agrupaciones por modalidad?

–Siempre he preferido tres en lugar de cuatro.

-¿Nos podría dar, si le apetece, una propuesta de mejora de concurso o una petición que tenga al respecto?

–Hay varias cosas. Lo que ya he dicho de los horarios es super importante. Aumentaría el número de miembros del jurado y cuidaría mucho más la elección tanto del presidente como de los vocales. Cambiaría la ubicación del jurado y restringiría el uso de móviles en el interior y la salida y entrada de espectadores.