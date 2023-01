Nandi Migueles: "Nos gusta ser optimistas, que la gente tiene ya muchos problemas"

Nandi Migueles dejó la escena después de 2011, cuando triunfó con el coro 'Allegro Molto Vivace', pero los nervios no se van con los años. Y entre bambalinas se acentúan. Pero tras acabar la actuación de su coro 'Aquí no se rinde nadie' ya estaba más relajado. "Se ve que el coro ha gustado, porque creo que es contagioso en cuanto a alegría". El optimismo es una de las señas de identidad del Coro de Los Niños y su autor reconoce que "estos temas siempre nos salen bien". Y es que "nos gusta ser positivos, porque a la gente no le queremos contar más problemas de los que ya tiene".

El coro no venía al Concurso desde 2020. En 2021 se suspendió por la pandemia y para 2022, en primavera, el grupo no se veía preparado. Por eso Migueles decía que le costó retomar la senda de las coplas. "Sobre todo los ensayos, porque me cogió desentrenado y muy a gusto cada noche en casa", explicaba.

Migueles valoraba la implicación de su hija Inés, ya este año con mando en plaza en cuanto a aportación musical en el repertorio. Su padre admitía la participación de Inés "en el 60 por ciento de la música del tango, en el popurrí y en parte del cuplé". El autor destacó que "ahora ella es como una esponja, se adapta a todo y tiene muchas ganas. Hemos trabajado muy bien, sin pelearnos. A ver si coge pronto galones y me retira", añadía entre risas.

Migueles dedicó el primer tango a Rocío Hermida, bandurria de este coro fallecida en agosto de 2021. Por tanto, era la primera vez que el coro cantaba en el Concurso sin ella, aunque sí lo hicieron su madre Charo con el laúd y su hermana Cristina con la bandurria.