Muere Adela del Moral, primera mujer Antifaz de Oro de la historia del Carnaval de Cádiz

Cádiz y el mundo del Carnaval al completo se ha despertado esta mañana con la terrible noticia de la muerte de Adela del Moral. La veterana autora de coros ha fallecido a los 71 años de edad.

Autora de carnaval que tuvo su época dorada en los años 80 y 90, con su coro mixto, logrando diez premios entre ellos dos primeros, con 'La Viudita Naviera' y 'Watussi'. Otros de sus coros fueron 'La Tertulia de Doña Frasquita', 'El Imperio Inca', 'Oh Cádiz', 'La Jaima' o 'Tracaná'. Aportando la música, han sido sus autores de letras más frecuentes Antonio Segura o Antonio Rivas.

En 2022, la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro acordó proponer su nombre para recibir la más alta distinción del Carnaval de Cádiz, una propuesta que se elevó a Pleno y que la convirtió en el primera mujer en recibir este galardón. La asamblea tomó en cuenta por encima de la cantidad de sus obras la relevancia de su aportación al carnaval con la integración de las mujeres en tiempos en que no era usual su participación en el concurso

Este reconocimiento lo recibió de manera muy emocionada por lo que suponía especialmente para las mujeres. "A mí me han dado un premio, pero yo creo que lo más importante es que se abre una puerta para todas la mujeres y una puerta importante", contaba la galardonada unos días después de que se conociera la noticia. "Nunca en mi vida me he visto tan reconocida y he recibido tantas alabanzas. Estoy muy contenta", señalaba sin dudas de que es un premio también para todas.

Y es que "se abre un espacio del Carnaval (la Asamblea Honoraria de los Antifaces de Oro) donde la mujer no ha tenido cabida durante muchísimos años y la va a tener, aportando su perspectiva". "Eso es importantísimo para las mujeres y para los hombres, que hay muchísimos que están de acuerdo. Y como dice el refrán: nunca es tarde si la dicha es buena, y las circunstancias también han hecho que eso no fuera posible hasta ahora", apuntaba Adela, refiriéndose a los requisitos que había que cumplir para recibir la máxima distinción del Carnaval y que tenía como principal criterio haber participado 25 años en el Concurso de Agrupaciones.

Una calle con su nombre en Cádiz

La ciudad también le preparó otro homenaje en agosto de 2023 dándole su nombre a una calle de Cádiz, en concreto la vía que conecta Muñoz Arenillas con el Paseo Marítimo. Numerosas personas del carnaval, autores del coro, familiares, amigos, colectivos, compañeros de la fiesta, así como toda la corporación municipal casi al completo arroparon a la autora carnavalera.

Fueron Germán García y la periodista Natalia Perales, una de las hijas del coro mixto, los encargados de conducir la cita en la que se destapó de forma oficial el nombre de la nueva calle.

La homenajeada se mostró emocionada entre palabras de agradecimiento a todas las personas que la han acompañado en este bello recorrido donde rompió barreras y techos de cristal en una época en la que solo el hombre pisaba las tablas del Falla. No dejó atrás a nadie del coro, ni a sus autores y autoras, ni a su familia y su marido (Luis Frade, "que siempre creyó en mí y me animaba a afinar y dirigir el coro"). También agradeció al alcalde y a quienes propusieron su nombre, así como a todas las mujeres que han seguido su camino sobre las tablas del Falla y a las que quiso animar en aquel emotivo acto.

Actuaron en aquella cita la camerata O Tempo de la que forma parte actualmente, la comparsa femenina ‘We can do’, el coro de Charo Quintero y el propio coro mixto, que interpretaron varias coplas como una letra inédita a la propia homenajeada. Un encuentro que terminó con 'Los Duros Antiguos' tarareados por todos los asistentes como bello punto y final.